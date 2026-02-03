Curățare mobilă, independentă de alimentarea cu energie electrică - aparatul de curățare cu presiune medie OC 6-18, alimentat cu baterie, este ideal pentru curățări rapide și eficiente, atât în deplasare, cât și în jurul casei. Doar conectați furtunul și este gata de utilizare. Furtunul de aspirație, disponibil separat, permite utilizarea cu apă din fântâni, cisterne, găleți sau surse naturale de apă. Cu duza cu jet plat, murdăria persistentă poate fi îndepărtată rapid de pe biciclete, mobilier de camping sau grădină, jucării și multe altele. O gamă variată de accesorii extinde funcționalitatea OC 6-18: de exemplu, un MultiJet 5-în-1 pentru flexibilitate maximă în curățare, o duza de spumare sau o perie de spălare, toate disponibile separat. Bateria interschimbabilă (nu este inclusă) poate fi utilizată cu toate dispozitivele din platforma Kärcher Battery Power de 18 V. Datorită tehnologiei inovatoare Real Time, afișajul LCD al bateriei arată capacitatea rămasă în timpul utilizării, încărcării și depozitării.