Мобильная мойка без подключения к электросети — аккумуляторная мойка среднего давления OC 6-18 идеально подходит для быстрой и эффективной уборки дома, на даче или в пути. Просто подключите шланг — и можно начинать. С помощью всасывающего шланга (поставялется отдельно) OC 6-18 может забирать воду из колодцев, цистерн, вёдер или природных водоёмов. Насадка с мягким широким напором легко удаляет стойкие загрязнения с велосипедов, садовой мебели, игрушек, туристического снаряжения и других предметов. Широкий выбор аксессуаров расширяет возможности устройства: насадка 5-в-1 Multi Jet для максимальной универсальности, пенная насадка, щётка для мытья и другие (приобретаются отдельно). Съёмный аккумулятор (не входит в комплект) совместим со всеми устройствами платформы 18 В Kärcher Battery Power. Благодаря инновационной технологии Real Time на LCD-дисплее аккумулятора отображается уровень заряда во время работы, зарядки и хранения. Приложение Home & Garden предоставляет полезные советы по устройству и его использованию.