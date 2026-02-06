Curățarea cu aparatul portabil de spălat cu presiune este ușoara și eficientă. Dispozitivul practic și compact poate fi utilizat direct pentru curățarea intermediară fără o pregătire îndelungată. Cu duza cu jet plat, mobilierul de grădină, jucariile de gradina, recipientele pentru deșeuri și multe alte obiecte sunt curatate de murdărie în cel mai scurt timp. Gama largă de accesorii disponibile opțional, cum ar fi duza de spumare, perie de spălare, furtun de absorbtie apa și duza 5-în-1. Bateria și încărcătorul nu sunt incluse în pachetul de livrare.