Aparatul portabil de spălat cu presiune facilitează curățarea. Bateria și încărcătorul nu sunt incluse în pachetul de livrare.

Curățarea cu aparatul portabil de spălat cu presiune este ușoara și eficientă. Dispozitivul practic și compact poate fi utilizat direct pentru curățarea intermediară fără o pregătire îndelungată. Cu duza cu jet plat, mobilierul de grădină, jucariile de gradina, recipientele pentru deșeuri și multe alte obiecte sunt curatate de murdărie în cel mai scurt timp. Gama largă de accesorii disponibile opțional, cum ar fi duza de spumare, perie de spălare, furtun de absorbtie apa și duza 5-în-1. Bateria și încărcătorul nu sunt incluse în pachetul de livrare.

Caracteristici si beneficii
Baterie de 18 V care poate fi schimbată
Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher.
Mai eficient si cu ajustare optima a presiunii
Presiune de 21 bari pentru o curățare intermediară eficientă, mobilă și ușoară. Duze ușor de schimbat prin sistem Quick Connect. Duză cu jet plat pentru curățare delicată, accesoriu inclus în pachetul de livrare.
Design compact și ușor al dispozitivului
Libertate și flexibilitate in perioadă de lucru Aparat de spălat cu presiune medie, portabil, alimentat cu baterii, pentru curățare intermediară. Cu furtunul de aspirație, care este disponibil separat, indiferent dacă este disponibilă o conexiune cu apă.
Accesorii pentru o gamă largă de aplicații
  • Pentru scări și zone mai mici: PS 20 Handheld.
  • Duza multijet MJ 24 combină cinci tipuri de pulverizare
  • Pentru locații greu accesibile: Rasucire la 360 ° dispozitivul VJ 24

Specificații tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
Presiune (bar) 21
Interval presiune Presiune medie
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Debit transportat (l/h) max. 170
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) 14 (2,5 Ah)
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 1,3
Greutate cu ambalaj (kg) 2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 292 x 89 x 228

Scope of supply

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
  • Lance de pulverizare: lung
  • Duza cu jet plat
  • Filtru fin de apă integrat
  • Filtru aparat
Video

Domenii de intrebuintare
  • Ghivece flori
  • Jucării pentru copii / cărucioare/ roți de rulare
  • Coșuri de gunoi
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Biciclete
  • Garduri
  • Jucarii de gradina
Accesorii
Detergenti
