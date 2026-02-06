Ручная портативная мойка среднего давления KHB 4-18 Battery
Ручной аппарат среднего давления значительно облегчает наведение чистоты. Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
Ручной аппарат среднего давления – отличное решение для легкой и эффективной уборки. Удобный компактный аппарат, быстро подготавливаемый к работе, прекрасно подходит для периодического применения. Веерное сопло позволяет бережно очищать с его помощью садовую мебель, игрушки, мусорные контейнеры и многие другие поверхности и предметы, а широкий выбор опциональных принадлежностей (насадка для пенной чистки, моечная щетка, всасывающий шланг, насадка «5 в 1» и т. д.) – решать и целый ряд других задач. Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
Особенности и преимущества
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 ВТехнология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам. Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной батарейной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Более эффективное и оптимально настроенное среднее давлениеДавление 21 бар для эффективной, мобильной и легкой промежуточной очистки. Легко заменяемые насадки Quick Connect.
Легкая и компактная конструкция устройстваОптимальная свобода движения и гибкость при уборке. Ручная моечная машина среднего давления с батарейным питанием для промежуточной очистки. С всасывающим шлангом, который поставляется отдельно, независимо от того, доступно ли подключение к воде.
Аксессуары для широкого спектра применений
- Для лестниц и небольших площадей: Насадка PS 20 Handheld.
- Насадка MJ 24 Handheld сочетает в себе пять форсунок и одну распылительную трубку для очистки и полива.
- Для труднодоступных мест: шарнир 360 ° на насадке VJ 24 Handheld.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Давление (бар)
|21
|Регулировка давления
|Среднее давление
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Производительность (л/ч)
|макс. 170
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|14 (2,5 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,982
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|292 x 89 x 228
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Всасывание воды
- Распылительная трубка: длинный
- Плоское сопло
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Фильтр
Видео
Области применения
- Для цветочных горшков.
- Детские игрушки / машины / беговелы
- Для очистки мусорных контейнеров.
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Велосипеды
- Изгороди
- Садовые игрушки