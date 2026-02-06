Ручная портативная мойка среднего давления KHB 4-18 Battery

Ручной аппарат среднего давления значительно облегчает наведение чистоты. Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.

Ручной аппарат среднего давления – отличное решение для легкой и эффективной уборки. Удобный компактный аппарат, быстро подготавливаемый к работе, прекрасно подходит для периодического применения. Веерное сопло позволяет бережно очищать с его помощью садовую мебель, игрушки, мусорные контейнеры и многие другие поверхности и предметы, а широкий выбор опциональных принадлежностей (насадка для пенной чистки, моечная щетка, всасывающий шланг, насадка «5 в 1» и т. д.) – решать и целый ряд других задач. Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.

Особенности и преимущества
Ручная портативная мойка среднего давления KHB 4-18 Battery: Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам. Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной батарейной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Ручная портативная мойка среднего давления KHB 4-18 Battery: Более эффективное и оптимально настроенное среднее давление
Давление 21 бар для эффективной, мобильной и легкой промежуточной очистки. Легко заменяемые насадки Quick Connect.
Ручная портативная мойка среднего давления KHB 4-18 Battery: Легкая и компактная конструкция устройства
Оптимальная свобода движения и гибкость при уборке. Ручная моечная машина среднего давления с батарейным питанием для промежуточной очистки. С всасывающим шлангом, который поставляется отдельно, независимо от того, доступно ли подключение к воде.
Аксессуары для широкого спектра применений
  • Для лестниц и небольших площадей: Насадка PS 20 Handheld.
  • Насадка MJ 24 Handheld сочетает в себе пять форсунок и одну распылительную трубку для очистки и полива.
  • Для труднодоступных мест: шарнир 360 ° на насадке VJ 24 Handheld.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Давление (бар) 21
Регулировка давления Среднее давление
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Производительность (л/ч) макс. 170
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) 14 (2,5 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 1,3
Вес (с упаковкой) (кг) 1,982
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 292 x 89 x 228

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Всасывание воды
  • Распылительная трубка: длинный
  • Плоское сопло
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Фильтр
Ручная портативная мойка среднего давления KHB 4-18 Battery
Видео

Области применения
  • Для цветочных горшков.
  • Детские игрушки / машины / беговелы
  • Для очистки мусорных контейнеров.
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Велосипеды
  • Изгороди
  • Садовые игрушки
Принадлежности
Чистящее средство
