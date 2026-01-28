Aparat de spalat cu presiune medie cu acumulator KHB 6 Battery

Aparatul de spălat cu presiune medie pe bază de baterie, are o greutate redusă, este portabil, pentru curățarea intermediară rapidă, fără a fi necesară o conexiune la sursa de curent.

Nu aveți conexiune la sursa de curent? Nici o problema! KHB 6 Battery este ușor, portabil datorită activității pe bază de baterie, are o presiune medie, compatibil cu platforma Kärcher Battery 18 V, curăță practic tot ce este in jurul casei, fără a fi nevoie de o sursă de alimentare. Pur și simplu conectați furtunul și este gata de acțiune. Utilizând duza cu jet plat, murdăria persistentă poate fi îndepărtată rapid de pe mobilierul de grădină, jucării și multe alte suprafețe. Ghivecele de flori sunt pătate de polen și noroi? Aceasta este o sarcină pentru duza rotativă eficientă, care poate fi folosită pentru a îndepărta fără efort chiar și murdăria persistantă. Ambele duze sunt incluse în set. Bateria detașabilă Litiu-ion (18 V / 2,5 Ah) și încărcătorul sunt disponibile ca accesorii opționale. Bateria detașabilă, poate fi utilizată pe toate dispozitivele cu baterie din platforma 18 V Kärcher Battery Power. Datorită tehnologiei inovatoare în timp real, afișajul LCD al bateriei arată capacitatea rămasă în timpul lucrului, încărcării și depozitării.

Caracteristici si beneficii
Baterie de 18 V care poate fi schimbată
Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher.
Mai eficient si cu ajustare optima a presiunii
Maximum 24 bari pentru o curățare intermediară eficientă, mobilă și ușoară. Duze ușor de schimbat prin sistem Quick Connect. În pachet sunt incluse duza cu jet plat pentru curățare delicată și duză rotativă pentru murdăria persistentă
Design ușor și inovator al dispozitivului
Libertate și flexibilitate in perioadă de lucru Aparat de spălat cu presiune medie, portabil, alimentat cu baterii, pentru curățare intermediară. Cu furtunul de aspirație, care este disponibil separat, indiferent dacă este disponibilă o conexiune cu apă.
Accesorii pentru o gamă largă de aplicații
  • Pentru scări și zone mai mici: PS 20 Handheld.
  • Lance MJ 24 Handheld Multi Jet cu 5 duze diferite.
  • Pentru locații greu accesibile: Rasucire la 360 ° dispozitivul VJ 24

Specificații tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
Presiune (bar) max. 24
Interval presiune Presiune medie
Debit transportat (l/h) max. 200
Tensiune (V) 18
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
Culoarea Negru
Greutate fără accesorii (kg) 1,3
Greutate cu ambalaj (kg) 2,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 302 x 89 x 252

Scope of supply

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
  • DB 24 Dirt Blaster (jet rotativ)

Echipament

  • Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
  • Lance de pulverizare: lung
  • Duza cu jet plat
  • Filtru fin de apă integrat
  • Filtru aparat
Video

Domenii de intrebuintare
  • Ghivece flori
  • Jucării pentru copii / cărucioare/ roți de rulare
  • Coșuri de gunoi
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Biciclete
  • Garduri
  • Jucarii de gradina
Accesorii
Detergenti
