КАК УДАЛИТЬ СОРНЯКИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Любители садоводства радуются, что пришла весна, что наконец-то начинается садовый сезон и все снова зацветет. Если бы только не этот назойливый «враг», который портит клумбы, газоны, мощёные дорожки и террасы — сорняк! Хорошая новость заключается в том, что с правильными инструментами сорняки можно держать под контролем. Но что нужно учитывать при их удалении? Вот пять вопросов и ответов.
Помогают ли домашние средства в борьбе с сорняками?
Домашние средства, если их правильно использовать, очень эффективны и являются альтернативой, когда профессиональные садовые инструменты недоступны. Конечно, это зависит от того, сколько времени вы хотите потратить на решение этой проблемы. Если вы хотите удалить сорняки быстро и максимально легко, лучше воспользоваться профессиональными средствами. Однако ботаники и все любители садоводства знают, что есть некоторые хитрости и домашние средства, которые могут облегчить прополку.
Теплая вода — традиционное домашнее средство, которое навсегда удаляет сорняки. Например, вы можете облить нежелательные сорняки кипятком, который использовался для картофеля или макарон, вместо того, чтобы смывать его в раковину. Бурлящая горячая вода уничтожает все клетки сорняков, но для усиления эффекта нужно повторить эту процедуру несколько раз. Еще одним недостатком является то, что сорняки исчезают не сразу, а через определенное время.
Другой вариант – «задушить» сорняки. Это хорошо работает с мульчей из коры, которую можно купить в садовых центрах. Мульча из коры содержит дубильные вещества, подавляющие прорастание сорняков.
Есть ли идеальное время для удаления сорняков?
Лучше всего удалять сорняки после дождя или полива, так как почва становится влажной и более рыхлой. Корни и семена менее устойчивы, когда почва мягкая.
Какими бы методами или инструментами вы ни пользовались для эффективного удаления сорняков, лучше проводить прополку несколько раз в год, чем ждать слишком долго, потому что потом это займёт больше времени. Кроме того, это будет полезнее для ваших любимых цветов и растений, так как им не придётся делить воду с сорняками. Кстати, если вы подстригаете живую изгородь или кустарники, сразу утилизируйте отходы, чтобы не создавать благоприятную среду для роста сорняков и мха.
Что помогает против сорняков?
Растения, растущие без вмешательства человека, в отличие от культурных и декоративных растений, называются сорняками или дикими сорняками. Поскольку сорняки появляются случайно и постоянно в разных уголках сада, справиться с ними не так-то просто. Сорняки, такие как одуванчик и подорожник, растут в основном на клумбах и газонах. Они также встречаются в стыках плитки и брусчатки. Большинство прибегает к использованию обычного скребка для швов, садовой лопатки или маленькой кирки. Этот метод помогает удалить сорняки, но он очень трудоёмкий, так как работа продвигается медленно и быстро становится утомительной.
Для эффективного удаления сорняков и защиты окружающей среды существует несколько методов, которые лучше всего использовать в сочетании. Прополка — один из них, но он занимает много времени. Прежде всего, мощёную зону следует очистить от самого грубого мусора, например, листьев, с помощью метлы, а затем тщательно очистить швы. Это лучше всего работает с помощью специального скребка для швов. Процесс может быть очень утомительным, если швов много. После этого удалите мусор метлой. Следующим шагом будет удаление мха или грибка.
Как эффективно удалить сорняки
Сегодня существуют специальные садовые инструменты, которые облегчают удаление сорняков и значительно снижают объём работы. К ним относятся устройства, такие как беспроводной удалитель сорняков. Каменные террасы и мощёные подъездные пути можно легко очистить от сорняков и, главное, без лишней нагрузки на спину. Для этого требуется всего несколько шагов:
- Если вы хотите удалить сорняки с помощью удалителя сорняков, выбирайте сухой день. Устройство работает наиболее эффективно в сухих условиях.
- При работе с удалителем сорняков всегда надевайте соответствующую защитную одежду. Она включает перчатки, защитные наушники, прочную обувь и защитные очки.
- Сначала отрегулируйте телескопическую ручку на нужную высоту. Затем прикрепите щётки и отрегулируйте вращающуюся головку, вставьте аккумулятор в держатель до щелчка.
- Как и у обычной газонокосилки, сначала нужно нажать и удерживать кнопку разблокировки, чтобы запустить устройство с помощью переключателя. Затем отпустите кнопку разблокировки.
- Теперь ведите удалитель сорняков по поверхности медленными движениями и под небольшим углом, без приложения давления. Это позволит вращающейся нейлоновой щётке удалить все сорняки с поверхности. Для очень стойких сорняков повторите этот шаг несколько раз.
Удаление сорняков с использованием химикатов?
Иногда можно встретить информацию о химических средствах для удаления сорняков, которые разбавляют водой и наносят на сорняки. Однако это не рекомендуется, поскольку химикаты негативно влияют на растения и почву. Они также могут проникнуть в грунтовые воды. Поэтому законы часто запрещают использование пестицидов.
Удаление сорняков с помощью сжигания?
Другой популярный метод удаления сорняков — их сжигание. Однако этот метод также не рекомендуется, так как сжигание сорняков представляет опасность возникновения пожара для окружающих растений, строений и мелких животных.