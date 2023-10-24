Помогают ли домашние средства в борьбе с сорняками?

Домашние средства, если их правильно использовать, очень эффективны и являются альтернативой, когда профессиональные садовые инструменты недоступны. Конечно, это зависит от того, сколько времени вы хотите потратить на решение этой проблемы. Если вы хотите удалить сорняки быстро и максимально легко, лучше воспользоваться профессиональными средствами. Однако ботаники и все любители садоводства знают, что есть некоторые хитрости и домашние средства, которые могут облегчить прополку.

Теплая вода — традиционное домашнее средство, которое навсегда удаляет сорняки. Например, вы можете облить нежелательные сорняки кипятком, который использовался для картофеля или макарон, вместо того, чтобы смывать его в раковину. Бурлящая горячая вода уничтожает все клетки сорняков, но для усиления эффекта нужно повторить эту процедуру несколько раз. Еще одним недостатком является то, что сорняки исчезают не сразу, а через определенное время.

Другой вариант – «задушить» сорняки. Это хорошо работает с мульчей из коры, которую можно купить в садовых центрах. Мульча из коры содержит дубильные вещества, подавляющие прорастание сорняков.