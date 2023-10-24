Удаление мха
В стыках и трещинах, на стенах дома, садовой мебели, газоне и даже на крыше: мох растет повсюду — а значит, и там, где владельцы сада и дома его не хотят видеть. В какой-то момент возникает вопрос: как легко удалить мох? Вот лучшие советы и хитрости, собранные в одном месте.
Удаление мха: доступные варианты
Мох может быть красивым декоративным растением, которое специально высаживают для украшения сада. Однако эти растения без корней быстро распространяются и вскоре оккупируют каждый уголок сада, даже самый маленький. Если мох не удалять, он может сделать садовую мебель непригодной для использования, повысить риск скольжения на дорожках, а также, удерживая влагу, способствовать появлению нежелательной сырости на стенах и крышах. Мох может распространяться и по газону, постепенно вытесняя траву.
Учитывая все возможные места и поверхности, где может расти мох, неудивительно, что существует множество способов его удаления.
- Домашние средства, такие как кола и другие газированные напитки, экологичны и зачастую уже есть в доме. Эти методы обычно требуют времени, поэтому больше подходят для небольших участков, покрытых мхом. Однако перед использованием домашних средств стоит провести тест на незаметном участке, чтобы убедиться в их безопасности.
- Мох также можно удалить с помощью различных инструментов, например, небольших тупых ножей, что особенно эффективно для удаления мха в стыках тротуарной плитки. Щеточные скребки помогают удалить мох с больших площадей. Мойка высокого давления — отличный инструмент, особенно для очистки больших поверхностей. Альтернативой могут стать механические удалители сорняков, которые с помощью вращательных движений снимают мох с различных поверхностей.
- Для удаления мха с газона можно использовать химические средства. Однако, так как они могут быть токсичными, их стоит применять только в случае, когда другие методы оказались неэффективными.
Вы сами решаете, какой метод выбрать. Если вы хотите удалить мох без использования устройства, такого как мойка высокого давления или удалитель сорняков, лучше запланировать на это больше времени. Однако это относится только к гладким поверхностям, таким как полы и мебель. Для удаления мха с газона придется использовать специальные устройства.
Удаление мха с газона навсегда
Газону, покрытому мхом, требуется немного внимания, чтобы избавиться от спорового растения. Ведь если на нем уже выросло много мха, трава может оказаться слишком слабой, чтобы его выдержать. Лучший способ начать — весной провести скарификацию газона. Для этого газон коротко подстригают, а затем расчесывают его в шахматном порядке. Сильно уплотненную поверхность газона также необходимо аэрировать. После этого можно досыпать песок, что особенно полезно для тенистых и влажных мест. Хотя этот процесс и удаляет мох, он является стрессовым для газона, поэтому после этого траву нужно укрепить с помощью удобрений.
Если мох быстро возвращается, стоит провести анализ почвы. С помощью тестов из садового центра можно, например, выяснить, слишком ли кислая почва под травой. Идеальное значение pH для почвы — от 6 до 7. Если pH ниже 5,5, следует обработать почву. Если дело не в почве, а в том, что газон растет в тенистом месте, возможно, стоит засеять специальный тенистый газон или выбрать другие почвопокровные растения, устойчивые к нагрузкам. Если ничего не помогает и мох продолжает расти, некоторые садоводы прибегают к железным удобрениям. Это химическое средство для удаления мха эффективно, но также токсично, поэтому его следует использовать с осторожностью. Однако существует множество средств для удаления мха, которые работают на основе уксусной эссенции и являются хорошей альтернативой.
Удаление мха с гладких поверхностей, таких как стены, террасы и садовая мебель
Для небольших участков с легким разрастанием мха можно попробовать использовать колу для его удаления. Темный газированный напиток содержит фосфорную кислоту, которая разрушает клеточную структуру мха и даже предотвращает быстрое повторное его появление на том же месте. К тому же кола нетоксична и недорогая. Способ применения очень прост: распылите колу на участки со мхом, дайте ей подействовать, протрите или сметите, а затем смойте чистой водой. Поскольку колу нельзя разводить, этот метод подходит для удаления мха с небольших участков, таких как отдельные камни. Однако он не подходит для больших площадей, например, если нужно удалить мох с асфальта. Также не стоит использовать колу на чувствительных к кислоте покрытиях, таких как мрамор или бетон.
Если необходимо эффективно удалить мох с больших площадей, подойдет раствор из 10 литров кипятка и 15-20 граммов соды. Перед нанесением раствора рекомендуется сначала удалить мох с поверхности, например, с брусчатки, в сухой день, а затем равномерно распределить воду с содой по участку с помощью метлы. Идеально, если раствор сможет воздействовать несколько дней, но если времени мало, достаточно подождать хотя бы пять часов. После этого остатки мха легко удалить щеткой. Для деликатных покрытий, таких как мрамор, натуральный камень и известняк, подходит смесь из 15 граммов перманганата калия и 10 литров кипятка. Она используется так же, как и содовый раствор, но сначала ее стоит протестировать на незаметном участке. Применять перманганат калия рекомендуется только на обработанных поверхностях, так как он может окрасить не только воду в коричнево-фиолетовый цвет, но и сам пол. При работе необходимо обязательно надевать перчатки.
Мох можно быстро и тщательно удалить как с малых, так и с больших поверхностей с помощью мойки высокого давления. Например, ступеньки и террасные плиты очищаются быстро и безопасно. Наилучший результат дает использование мойки высокого давления с грязевой фрезой, которая удаляет не только мох с поверхности, но и малозаметные отложения в порах пола. Очистка проводится в три простых шага:
- В зависимости от модели, прикрепите грязевую фрезу к мойке высокого давления или установите насадку со струйной трубки на вращающуюся струю.
- Держите струю воды под небольшим углом к поверхности и медленно проводите по участкам со мхом, сохраняя расстояние 15-20 см.
- Затем сметите и выбросьте мох.
Для участков, которые быстро покрываются мхом, мойка высокого давления — это идеальный и простой в использовании инструмент. Она подходит как для прочных, так и для деликатных поверхностей. Для более нежных поверхностей используйте плоскую струю вместо грязевой фрезы и уменьшите давление на пистолете-распылителе для более мягкой очистки. Поверхности также будут очищены от другой грязи, и дополнительная обработка не потребуется.
Для поверхностного удаления мха с дорожек, террас и асфальтированных проездов отличной альтернативой является аккумуляторный удалитель сорняков. Специально ориентированные нейлоновые щетинки и высокая скорость вращения щетки без усилий удаляют сухой мох и сорняки с поверхности, оставляя только необходимость смести и утилизировать их после работы. Как и в случае с мойкой высокого давления, этот метод позволяет работать в вертикальном положении, что менее утомительно для спины.
Удаление мха с крыши
Мнения о том, стоит ли удалять мох с крыши, расходятся. Одни считают, что это может повредить крышу, другие же видят во мхе преимущество, так как он удерживает влагу, что может предотвратить перегрузку водостоков во время сильных дождей. Конечно, можно оставить мох на крыше или удалить его по эстетическим соображениям.
Таким образом, это индивидуальное решение, но если вы решите удалить мох и тем самым открыть крышу, помните о своей безопасности. На мхе можно легко поскользнуться, особенно на наклонной поверхности, поэтому всегда используйте страховку. Если вы не чувствуете себя уверенно, лучше нанять специалистов для чистки. Но если безопасность обеспечена, мох можно удалить с крыши так же, как и с террасы или плитки, то есть с помощью щеток и мойки высокого давления.
Для крыш с тонким слоем мха можно также использовать средство для удаления мха с помощью аккумуляторного напорного опрыскивателя, который часто используется для борьбы с сорняками. Преимущество заключается в том, что вы тратите меньше времени на крыше, удаляя мох. Недостатком является то, что мох медленно сходит и соскальзывает в водостоки, которые затем нужно быстро очистить, чтобы они не забились.