Удаление мха с гладких поверхностей, таких как стены, террасы и садовая мебель

Для небольших участков с легким разрастанием мха можно попробовать использовать колу для его удаления. Темный газированный напиток содержит фосфорную кислоту, которая разрушает клеточную структуру мха и даже предотвращает быстрое повторное его появление на том же месте. К тому же кола нетоксична и недорогая. Способ применения очень прост: распылите колу на участки со мхом, дайте ей подействовать, протрите или сметите, а затем смойте чистой водой. Поскольку колу нельзя разводить, этот метод подходит для удаления мха с небольших участков, таких как отдельные камни. Однако он не подходит для больших площадей, например, если нужно удалить мох с асфальта. Также не стоит использовать колу на чувствительных к кислоте покрытиях, таких как мрамор или бетон.

Если необходимо эффективно удалить мох с больших площадей, подойдет раствор из 10 литров кипятка и 15-20 граммов соды. Перед нанесением раствора рекомендуется сначала удалить мох с поверхности, например, с брусчатки, в сухой день, а затем равномерно распределить воду с содой по участку с помощью метлы. Идеально, если раствор сможет воздействовать несколько дней, но если времени мало, достаточно подождать хотя бы пять часов. После этого остатки мха легко удалить щеткой. Для деликатных покрытий, таких как мрамор, натуральный камень и известняк, подходит смесь из 15 граммов перманганата калия и 10 литров кипятка. Она используется так же, как и содовый раствор, но сначала ее стоит протестировать на незаметном участке. Применять перманганат калия рекомендуется только на обработанных поверхностях, так как он может окрасить не только воду в коричнево-фиолетовый цвет, но и сам пол. При работе необходимо обязательно надевать перчатки.