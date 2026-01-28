Аккумуляторный напорный опрыскиватель PSU 4-18

Без утомительного создания давления вручную: аккумуляторный напорный опрыскиватель PSU 4-18 значительно облегчает различные работы по уходу за садовыми растениями: обработка удобрениями и средствами защиты от вредителей, мелкий полив рассады, уничтожение сорняков.

Садовый опрыскиватель PSU 4-18, питаемый от аккумулятора, обеспечивает удобное выполнение самых разнообразных работ по уходу за растениями – от обработки удобрениями и средствами защиты от вредителей до полива рассады и уничтожения сорняков. При этом отсутствует необходимость в периодическом ручном создании давления в баке опрыскивателя, насос которого включается простым нажатием кнопки. Подача воды или приготовленного в баке раствора включается рычажком на струйной трубке, причем при необходимости она может осуществляться непрерывно, а вид струи допускает плавную регулировку – от точечной до тонкого аэрозольного тумана. Плечевой ремень облегчает переноску аккумуляторного напорного опрыскивателя и позволяет всегда иметь одну из рук свободной. Крышка 4-литрового бака, оснащенного указателем уровня, может использоваться в качестве мерного стакана для дозирования продуктов для ухода за растениями. Для удобной обработки удаленных мест трубка может быть выдвинута на длину до 75 см, а для хранения опрыскивателя с экономией места ее можно отсоединить и прикрепить к зажиму на его корпусе.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный напорный опрыскиватель PSU 4-18: Телескопическая распылительная трубка
Телескопическая распылительная трубка
Расширенный диапазон, более легкий доступ к труднодоступным местам.
Аккумуляторный напорный опрыскиватель PSU 4-18: Блокируемый спусковой крючок
Блокируемый спусковой крючок
Для простой и неутомительной работы.
Аккумуляторный напорный опрыскиватель PSU 4-18: Бесступенчатая регулировка формы распыления
Бесступенчатая регулировка формы распыления
В зависимости от применения пользователь может переключаться между мелкодисперсным туманом и точечной струей.
4-литровый бак с индикатором уровня заполнения
  • Постоянный обзор уровня жидкости.
Встроенный мерный стакан в крышке бака
  • Быстрое измерение распыления.
Держатель распылительной трубки на устройстве
  • Для компактного хранения.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технология Real Time обеспечивает отображение на ЖК-дисплее емкости аккумулятора или времени, остающегося до завершения его заряда или до конца работы оснащенного им аппарата. Литий-ионные аккумуляторные элементы обеспечивают высокую энергоотдачу и долгий срок службы. Сменный аккумулятор может использоваться и в других аппаратах Kärcher на платформе Battery Power 18 В.
  • Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Рабочее давление (бар) 3
Производительность (л/ч) макс. 30
Объем бака для воды (л) 4
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 400 (2,5 А·ч) / макс. 800 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 1,8
Вес (с упаковкой) (кг) 2,8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 750 x 182 x 365

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Плечевой ремень
  • Мерный стакан

Оснащение

  • Телескопическая распылительная трубка: 0.45 м, 0.75 м
  • Блокируемый спусковой крючок
  • Держатель трубки
  • Индикатор наполненности травосборника
Видео

Области применения
  • Защита и уход за растениями
  • Полив растений
  • Цветочные клумбы, овощные грядки
  • Для мягкого полива чувствительных растений, например, саженцев
