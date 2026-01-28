Pulverizator cu presiune cu acumulator PSU 4-18
Fără pompare manuală obositoare: Cu PSU 4-18 alimentat cu baterii, aveți grijă de plantele din grădină cu pulverizare ca o brumă. Puteti pulveriza îngrășăminte sau alte substanțe prin simpla apăsare a unui buton.
Pulverizatorul pentru plante alimentat cu baterii PSU 4-18 vă ajută în grădină la împrăștierea de substanțe lichide pentru întreținerea și protecția plantelor. Fie că este vorba de fertilizare, de eliminarea dăunătorilor, de combaterea buruienilor sau de udarea răsadurilor mici - PSU 4-18 este perfect pentru toate aplicațiile menționate cu ajutorul jetului de pulverizare. Nu mai este nevoie de o pompare manuală obositoare pentru acumularea presiunii. Cu o simplă atingere a butonului activați pompa pulverizatorului cu presiune. Jetul de pulverizare poate fi pornit în funcție de necesități cu ajutorul declanșatorului de pe lance, poate fi pus în funcțiune în mod continuu sau poate fi reglat direct de la duză, de la ceață fină la jet punctiform. Cureaua de umăr ușurează transportul pulverizatorului cu acumulator, iar o mână este întotdeauna liberă. Rezervorul de 4 litri are un indicator integrat al nivelului de umplere, iar capacul rezervorului servește și ca pahar pentru măsurare. Lancea poate fi extinsă la 75 cm pentru o muncă ergonomică, inclusiv în zonele mai îndepărtate. Pentru a depozita pulverizatorul într-o manieră care să economisească spațiu, lancea poate fi îndepărtată și fixată la clema pentru lance de pe dispozitiv.
Caracteristici si beneficii
Lance de pulverizare telescopicaRaza extinsa, accesibilitate mai usoara a locurilor greu accesibile.
Buton de acționare blocabilPentru o operare simplă și fără oboseală.
Model de pulverizare infinit variabilÎn funcție de aplicație, utilizatorul poate comuta între ceață fină și jet punct.
Rezervor de 4 litri cu indicator al nivelului de umplere
- Vizualizare constantă a nivelului lichidului.
Pahar dozator integrat in capacul rezervorului
- Măsurarea rapidă a spray-ului.
Suport pentru lance de pulverizare pe dispozitiv
- Pentru depozitare cu economie de spațiu.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD indica timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. De lungă durată și de putere mare datorită celulelor litiu-ion. Acumulatorul este compatibil cu toate aparatele Karcher din platforma de 18 V.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Presiune de lucru (bar)
|3
|Debit transportat (l/h)
|max. 30
|Volum rezervor de apă (l)
|4
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|750 x 182 x 365
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Curea pentru umăr
- Cană de măsurare
Echipament
- Lance de pulverizare telescopica: 0.45 m, 0.75 m
- Buton de acționare blocabil
- Clip de fixare a lancei
- Indicator al nivelului de umplere
Video
Domenii de intrebuintare
- Protecția și întreținerea plantelor
- Udarea plantelor
- Straturi de flori, zone cu legume
- Plante delicate (de exemplu, răsaduri)