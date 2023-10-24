КАК БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО ОЧИСТИТЬ ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБа
Для большинства людей очистка водосточных желобов — это одно из самых неприятных домашних дел. Однако, если водостоки и трубы забиты, и дождевая вода не может нормально стекать, вам не останется ничего другого, кроме как очистить их и удалить опавшие листья и грязь. В противном случае они могут переполниться во время следующего дождя, что может повредить крышу, фасады или террасу. Но как лучше всего очистить водосток быстро, эффективно и, главное, безопасно? Вот практические советы по очистке водостоков и труб.
Что следует учитывать при очистке водостоков?
Прежде чем начать очистку водостока, обратите внимание на следующее: Когда и как часто рекомендуется чистить водосток? Какие инструменты для чистки водостоков лучше всего подходят для этой задачи? Какую стоимость очистки водостоков следует ожидать и на что еще следует обратить внимание? Здесь мы ответим на самые важные вопросы.
Когда и как часто нужно чистить водостоки?
Рекомендуется чистить водосток как минимум раз в год. Если рядом есть деревья или даже лесная зона, возможно, потребуется чистка несколько раз в год. Оптимальное время для очистки водостоков — поздняя осень, когда все листья уже опали, но еще не наступили первые заморозки и снегопады.
Какова ожидаемая стоимость очистки водостоков?
Это зависит от того, хотите ли вы очистить водостоки самостоятельно или нанять компанию для очистки водостоков. Второй вариант, конечно, гораздо дороже и в большинстве случаев не требуется. С правильными инструментами для очистки водостоков вы можете сделать это самостоятельно. Если вы являетесь владельцем дома, стоимость можно рассматривать как долгосрочную инвестицию. Если вы арендуете недвижимость, более вероятно, что арендодатель покроет расходы на очистку желобов. Очистка желобов обычно является обязанностью владельца, но затраты, понесенные в этом процессе, могут быть частью эксплуатационных расходов.
Чистить водостоки с лестницей или без?
Для профессиональной и безопасной очистки водостоков рекомендуется использовать профессиональные инструменты для очистки водостоков вместо того, чтобы полагаться на лестницу, ведро и щетку. Очистка водостоков метлой или щеткой — это трудоемкая и неприятная задача. Вам нужно подняться по лестнице, очистить участок водостока, затем спуститься, переместить лестницу и повторить процесс. Это очень неэффективный и в то же время опасный метод, так как лестница не всегда может стоять устойчиво. Лучше всего выбрать решение, которое позволяет чистить водостоки и трубы с земли.
Какие меры предосторожности следует соблюдать?
При очистке водостоков убедитесь, что у вас есть подходящая защитная одежда. Нескользящая обувь, перчатки и защита для глаз — это обязательное снаряжение. Если вы используете лестницу, убедитесь, что она стоит устойчиво. Лестницу должен держать второй человек. Сначала вручную удалите крупный мусор, такой как осколки кирпича и ветки. Существуют специальные материалы из оргстекла, которые предотвращают попадание грязи на водосточную трубу. Если вы используете мойку высокого давления для очистки водостока, никогда не стойте на лестнице. Вместо этого рекомендуется использовать специально разработанный комплект для чистки водостоков в сочетании с мойкой высокого давления, который можно использовать, стоя внизу.
Очистка водостоков самостоятельно?
Будь то очистка водостоков бунгало или многоэтажного дома, вы можете сделать это самостоятельно с помощью комплекта для прочистки водостоков и труб. Водостоки и сливы можно очистить легко и эффективно. Хотя имеет смысл протестировать различные инструменты, безопасность всегда должна быть на первом месте.
С хорошо продуманным решением вы можете профессионально очистить водостоки, не подвергая себя опасности и не нанимая стороннюю компанию, сэкономив деньги. В центре системы — промывочная головка, которая помещается в водосток и подключается к пистолету мойки высокого давления с помощью прилагаемого 20-метрового шланга высокого давления. На нижней стороне устройства установлены две насадки высокого давления, которые распыляют воду в противоположном направлении. Давление заставляет устройство двигаться вперед, одновременно смывая всю грязь назад. Вам нужно подняться по лестнице только один раз, чтобы установить аксессуар на место и прикрепить направляющую шланга к водостоку. После этого пистолет мойки высокого давления управляется с земли.
Пошаговая инструкция
1. Сначала прикрепите насадки высокого давления к мойке высокого давления. Если предустановленные на заводе насадки не подходят для вашей мойки высокого давления, ослабьте фиксаторы и вставьте подходящие насадки. Затем снова зафиксируйте их. Подходящие насадки для мойки высокого давления можно найти в инструкции по эксплуатации.
2. Установите адаптер на шланг мойки высокого давления согласно инструкции, затем протяните его через направляющую шланга и подключите к насадке.
3. После удаления крупного мусора вставьте сетку, входящую в комплект, в верхнюю часть водосточной трубы во избежание засорения.
4. Закрепите зажим с направляющей шланга на боковой стороне водостока, вставьте промывочную головку в водосток и выровняйте шланг по красной отметке.
5. Затем подключите систему к пистолету мойки высокого давления и включите её. Направляйте шланг высокого давления вручную. Как только пистолет активируется, аксессуар начнёт двигаться по водостоку и очищать его благодаря двум насадкам со струями воды, направленными назад.
6. Для лучшего эффекта промывки систему можно время от времени немного оттягивать назад с помощью шланга высокого давления. При необходимости повторите процесс очистки несколько раз, чтобы удалить стойкие загрязнения.
7. После завершения очистки выключите мойку высокого давления и удалите грязь, собравшуюся на сетке у водосточной трубы. В конце снимите зажим и устройство.
Как одновременно очистить водосточную трубу и дренажные системы
С практичным комплектом для прочистки водостоков и труб можно эффективно очищать и водосточные трубы, и дренажные системы дома. Водостоки и водосточные трубы следует чистить как минимум раз в год, чтобы они работали как можно более эффективно. Поэтому имеет смысл очищать их последовательно.
Чтобы очистить трубы от внутренней грязи, подключите шланг для промывки труб к мойке высокого давления и постепенно проталкивайте его в трубу. Для этого вместо промывочной головки используйте прилагаемую насадку для очистки труб. Насадка высокого давления прикручивается к шлангу высокого давления. Шланг имеет красную отметку безопасности, и его необходимо протолкнуть в трубу как минимум до этой отметки. Только после этого включайте мойку высокого давления. Очистка должна быть остановлена, как только красная отметка снова станет видна при извлечении шланга. Этот шаг очень важен для защиты от разбрызгивания воды и предотвращения неконтролируемого движения шланга. После включения мойки высокого давления вручную вставьте шланг в трубу. Давление растворяет даже стойкие засоры. Для этого несколько раз нажимайте и отпускайте рычаг по мере необходимости. Чтобы защитить фасады и террасу от грязи, рекомендуется поставить ведро у конца водосточной трубы для слива грязи.
Кроме того, с помощью мойки высокого давления или портативной минимойки можно эффективно очищать дренажи и люки. Чувствительные поверхности, такие как пластиковые решетки, можно очищать с помощью портативной минимойки мягко и эффективно.