Очистка водостоков самостоятельно?

Будь то очистка водостоков бунгало или многоэтажного дома, вы можете сделать это самостоятельно с помощью комплекта для прочистки водостоков и труб. Водостоки и сливы можно очистить легко и эффективно. Хотя имеет смысл протестировать различные инструменты, безопасность всегда должна быть на первом месте.

С хорошо продуманным решением вы можете профессионально очистить водостоки, не подвергая себя опасности и не нанимая стороннюю компанию, сэкономив деньги. В центре системы — промывочная головка, которая помещается в водосток и подключается к пистолету мойки высокого давления с помощью прилагаемого 20-метрового шланга высокого давления. На нижней стороне устройства установлены две насадки высокого давления, которые распыляют воду в противоположном направлении. Давление заставляет устройство двигаться вперед, одновременно смывая всю грязь назад. Вам нужно подняться по лестнице только один раз, чтобы установить аксессуар на место и прикрепить направляющую шланга к водостоку. После этого пистолет мойки высокого давления управляется с земли.