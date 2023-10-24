Как правильно чистить стеклянную крышу теплицы

Чистка боковых окон теплицы не представляет большой сложности, но если ваша теплица довольно высокая или вам нужно очистить крышу, задача становится сложнее. Это связано не столько с самой чисткой, сколько с тем, что эти участки трудно достать на высоте нескольких метров.

В принципе, у вас есть два варианта: либо залезть на лестницу и чистить поверхности вручную, либо использовать аппарат высокого давления в комбинации с телескопической штангой, что гораздо безопаснее и менее трудозатратно.

Перед началом влажной уборки первым делом необходимо удалить всю рыхлую грязь, которая скопилась на крыше теплицы и в водостоках. Для этого подойдут обычные инструменты, такие как щетки, ведра и распылители, которые можно подключить к садовому шлангу, а также ткань для очистки краев стекол. Не стоит сразу использовать аппарат высокого давления, иначе вы просто разнесёте грязь по всей фасадной части теплицы и окнам. Большинство крыш теплиц имеют наклон, что облегчает чистку поверхностей с помощью садового шланга. Лучше всего аккуратно смыть грязь в водосток, начиная с самой высокой точки. Еще один полезный совет — поставить сито или миску на нижний конец водостока, чтобы поймать всю смытую грязь и не допустить её попадания на землю или террасу. Также рекомендуется очистить водосток теплицы от мусора, чтобы он не засорился и не переполнился водой во время дальнейшей уборки.

Теперь можно приступать к чистке стеклянной крыши теплицы. Для этого лучше всего использовать телескопическую штангу с насадкой-щеткой, подключённую к садовому шлангу. Обязательно убедитесь, что лестница стоит на твердой, ровной поверхности. Для дополнительной безопасности попросите кого-то поддержать её. Начинайте чистить верхнюю часть крыши и постепенно двигайтесь вдоль покатых краев. Если грязь особенно стойкая, увеличьте давление и пройдитесь по загрязнённым участкам несколько раз. Моющие средства для окон отлично подойдут для этой работы, так как они не только обеспечат сверкающую чистоту стёкол, но и предотвратят появление мха. Последний шаг — тщательно ополоснуть всю поверхность водой.