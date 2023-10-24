УБОРКА ТЕПЛИЦЫ: ЛУЧШИЕ СОВЕТЫ
Многие мечтают о собственной теплице — здесь можно хранить растения зимой, а также создать дополнительное жилое пространство для отдыха. Теплицы обычно состоят преимущественно из стекла, включая крышу. К сожалению, им требуется немного ухода и обслуживания, чтобы они всегда выглядели наилучшим образом. В этой статье рассказывается, как лучше всего чистить теплицу.
Что следует учитывать при чистке и обслуживании теплицы?
Теплица, а точнее ее окна и крыша, со временем загрязняются под воздействием различных погодных условий. Загрязнение атмосферы, вызванное сажей или мелкой пылью, пыльцой, листьями и экскрементами птиц и насекомых, всё это способствует тому, что теплица начинает выглядеть неопрятно. Чтобы поддерживать её в идеальном состоянии и не допустить того, чтобы грязные окна испортили уют, рекомендуется чистить теплицу два раза в год. Хорошее время для этого — весна, когда сад оживает после холодных зимних месяцев.
Чистка теплицы важна не только с эстетической точки зрения, но и для ухода за каждой её частью, включая несущую конструкцию и встроенные резиновые уплотнения. Имейте в виду, что чем дольше вы откладываете чистку теплицы, тем больше времени и усилий потребуется на её очистку позже. Лучше всего проводить уборку в пасмурный день, так как в слишком солнечные или жаркие дни окна будут быстро высыхать, оставляя некрасивые разводы.
Для чистки теплицы можно использовать различные устройства, инструменты и средства по уходу:
- лестницу
- шланг с пистолетом для распыления
- водосгон для окон
- щетку и салфетку из микрофибры, а также тёплую воду
- моющее средство для посуды или концентрированное средство для чистки стёкол
- оконный пылесос
- аппарат высокого давления с телескопической струйной трубкой и соответствующей насадкой для мойки фасадов и стекол
Как правильно чистить стеклянную крышу теплицы
Чистка боковых окон теплицы не представляет большой сложности, но если ваша теплица довольно высокая или вам нужно очистить крышу, задача становится сложнее. Это связано не столько с самой чисткой, сколько с тем, что эти участки трудно достать на высоте нескольких метров.
В принципе, у вас есть два варианта: либо залезть на лестницу и чистить поверхности вручную, либо использовать аппарат высокого давления в комбинации с телескопической штангой, что гораздо безопаснее и менее трудозатратно.
Перед началом влажной уборки первым делом необходимо удалить всю рыхлую грязь, которая скопилась на крыше теплицы и в водостоках. Для этого подойдут обычные инструменты, такие как щетки, ведра и распылители, которые можно подключить к садовому шлангу, а также ткань для очистки краев стекол. Не стоит сразу использовать аппарат высокого давления, иначе вы просто разнесёте грязь по всей фасадной части теплицы и окнам. Большинство крыш теплиц имеют наклон, что облегчает чистку поверхностей с помощью садового шланга. Лучше всего аккуратно смыть грязь в водосток, начиная с самой высокой точки. Еще один полезный совет — поставить сито или миску на нижний конец водостока, чтобы поймать всю смытую грязь и не допустить её попадания на землю или террасу. Также рекомендуется очистить водосток теплицы от мусора, чтобы он не засорился и не переполнился водой во время дальнейшей уборки.
Теперь можно приступать к чистке стеклянной крыши теплицы. Для этого лучше всего использовать телескопическую штангу с насадкой-щеткой, подключённую к садовому шлангу. Обязательно убедитесь, что лестница стоит на твердой, ровной поверхности. Для дополнительной безопасности попросите кого-то поддержать её. Начинайте чистить верхнюю часть крыши и постепенно двигайтесь вдоль покатых краев. Если грязь особенно стойкая, увеличьте давление и пройдитесь по загрязнённым участкам несколько раз. Моющие средства для окон отлично подойдут для этой работы, так как они не только обеспечат сверкающую чистоту стёкол, но и предотвратят появление мха. Последний шаг — тщательно ополоснуть всю поверхность водой.
Совет
Этот процесс будет ещё легче и эффективнее, если использовать вращающуюся телескопическую струйную трубку с соответствующей насадкой для мойки фасадов и стёкол, подключённой к аппарату высокого давления. Это позволяет легко дотянуться до высоких окон и стеклянных крыш, не залезая на лестницу.
Как чистить окна теплицы?
Если теплица преимущественно состоит из стекла, процесс практически такой же, как при обычном мытье окон. Чтобы окна снова не загрязнились сразу после чистки, полезно заранее очистить от грязи и пыли оконные и дверные рамы с помощью щетки или тряпки. Чтобы избежать разводов на стекле, необходимо правильно выбрать технику чистки. Сначала нанесите моющее средство на поверхность стекла, затем вытрите его салфеткой из микрофибры или водосгоном. Если вы выбрали водосгон, лучше всего удалять остатки жидкости движениями по форме восьмёрки сверху вниз. Завершите чистку полировкой с помощью хлопчатобумажного полотенца или салфетки из микрофибры.
Совет
Для уборки ковров и полов вам необходимы пылесос и швабра. Хорошая новость заключается в том, что для стеклянных поверхностей есть аналог! С помощью оконного пылесоса стеклянные поверхности можно легко и эффективно очистить, оставив их без разводов.
Уборка теплицы с или без аппарата высокого давления?
Короткий ответ — оба способа возможны! Вопрос, который вы должны себе задать: сколько времени и денег вы хотите потратить на уборку и уход за теплицей? Если вы хотите очистить окна и другие части как можно дешевле, то тряпки, ведра и бытовые средства — это решение. Однако, если вы хотите сэкономить время при уборке теплицы или стеклянной крыши, то аппарат высокого давления — лучший выбор. К тому же, он чистит даже эффективнее, чем стандартная распылительная насадка, экономя воду и защищая окружающую среду.
Многие не знают, что несмотря на то, что устройство может быть помечено как "высокого давления", оно также может очищать поверхности и материалы низким давлением. Например, комплект для мойки фасадов и стекол может быть использован для бережной чистки окон и стеклянных крыш. Необходимо лишь работать немного медленнее и подвергать стеклянные поверхности меньшему давлению. Вот как это работает поэтапно:
- Сначала отрегулируйте угол телескопической струйной трубки в соответствии со стеклянной крышей. Для этого потяните блокирующий рычаг и отпустите его, когда будет достигнут правильный угол.
- Используйте две телескопические ступени, чтобы добраться до стеклянной крыши на желаемую высоту. Убедитесь, что шланг внутри может свободно двигаться при удлинении трубки.
- Теперь очистите стеклянную крышу, двигаясь вперед-назад и из стороны в сторону.
- Для оптимальной очистки и получения результата без разводов можно также использовать чистящее средство 3-в-1 с эффектом защиты стекла. Однако раствор нельзя использовать под прямыми солнечными лучами и нельзя оставлять его высыхать на окнах.
- Перед использованием чистящего средства сначала снимите насадку для мойки фасадов и стекол.
- Вставьте всасывающий шланг аппарата высокого давления в бутылку с чистящим средством или поместите бутылку непосредственно в устройство.
- Теперь смочите всю поверхность крыши чистящим средством.
- Подключите телескопическую струйную трубку. Убедитесь, что коричневая или серая насадка прикреплена к струйной трубке.
- Еще раз кратковременно смойте чистящее средство.
С одной стороны, этот метод отлично подходит для чистки внешней части теплицы без риска, что только что очищенные участки сразу же загрязнятся. С другой стороны, такие материалы, как дерево, гофрированный пластик, а также двухслойные панели требуют других способов чистки.
Заключительный совет: не рекомендуется использовать аппарат высокого давления на чувствительных участках, таких как резиновые уплотнители. Если этого не избежать, то сделайте так, чтобы воздействие было кратковременным. Высокое давление может привести к проникновению воды и грязи под резину, что может нарушить герметичность.