Стеклоочиститель 3-в-1 RM 627 экономит время и силы: средство 3-в-1 обеспечивает длительную чистоту без пятен и разводов, особенно подходит для больших, труднодоступных окон (таких как зимние сады и стеклянные фасады). Формула с защитным эффектом позволяет дольше сохранять поверхности чистыми. Не эффективен на стеклянных поверхностях с покрытием.

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 1
Единица упаковки (шт.) 6
Вес (с упаковкой) (кг) 1,05
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 100 x 100 x 215
Свойства
  • Полировка без разводов на стеклянных поверхностях
  • Надежная защита от повторного загрязнения
  • Экономия времени до 30%
  • Разработано специально для устройств Kärcher с гарантированной совместимостью материалов.
  • Корпус бутылки изготовлен из 100% переработанного пластика.
  • Сделано в Германии
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Области применения
  • Большие, труднодоступные стеклянные поверхности
  • Оранжереи
