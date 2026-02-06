Soluție 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri RM 627, 1l
Economisește timp și efort: soluția 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri asigură o curățenie de durată, fără pete sau dungi și este potrivită în special pentru ferestrele mari, greu accesibile (cum ar fi grădinile de iarnă și fațadele de sticlă). Cu formulă protectoare pentru a menține suprafețele mai curate pentru mai mult timp. Nu este eficientă pe suprafețele de sticlă acoperite.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|1
|Unitate ambalare (Bucată)
|6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|100 x 100 x 215
Produs
- Lustruire care nu lasă urme pe suprafețele din sticlă
- Protecție fiabilă împotriva murdăriei
- Economisește timpul cu 30%
- Conceput pentru dispozitivele Kärcher cu compatibilitate garantată a materialelor
- Sticla este fabricată din 100% plastic reciclat
- Fabricat în Germania
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
- P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- EUH 210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Car *EU
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- Recipient pentru pulverizat
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe din sticlă mari, greu accesibile
- Sere