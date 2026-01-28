Aparat de spalat cu presiune K 2 Classic Car
Ultra-compactă, ușor de transportat și ușor de depozitat: mașina de spălat cu presiune K 2 Classic Car este ideală pentru murdăria mai ușoară din casă. Kit Auto inclus.
esignul compact se întâlnește cu puterea eficientă (de curățare): mașina clasică K 2 este ușor de manevrat, portabilă și flexibilă, dar oferă totuși puterea maximă a unei spălătoare cu presiune. Dispozitivul poate fi depozitat în mod convenabil aproape oriunde în orice moment pentru a economisi spațiu, iar furtunul de înaltă presiune poate fi depozitat fără efort pe capacul frontal. Setul de curățare auto conține o perie de spălare pentru îndepărtarea eficientă a peliculei gri de pe vehicul, precum și un jet de spumă și șampon auto (500 ml). Aparatul include un pistol cu declanșare Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de 3 metri, o singură lance de pulverizare, un jet de murdărie și un filtru de apă. Acest lucru face ca mașina clasică K 2 să fie ideală pentru utilizare ocazională și murdărie mai ușoară pe mobilierul de grădină și uneltele de grădinărit, biciclete și în alte locuri din casă. Performanța suprafeței este de 20 m²/h.
Caracteristici si beneficii
Depozitarea furtunului pe capacul frontalFurtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal.
Mâner ergonomicDispozitivul este ușor de transportat. Când mânerul de transport nu este necesar, acesta se poate strange.
Easy ConnectFurtunul de înaltă presiune este rapid și ușor de conectat la dispozitiv și la pistolul de declanșare.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
- Lancile de pulverizare sunt mereu accesibile si la indemana, putand fi depozitate compact pe aparat odata ce procesul de curatare este finalizat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tipul de curent (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Presiune (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Debit transportat (l/h)
|max. 360
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|20
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,4
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|178 x 219 x 415
Scope of supply
- Set curățare auto: Perie pentru spălare, duză de spumare, detergent auto, 0,5 l
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance cu 1 poziție
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 3 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Aspirare
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru cuățarea autoturismelor.