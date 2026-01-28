esignul compact se întâlnește cu puterea eficientă (de curățare): mașina clasică K 2 este ușor de manevrat, portabilă și flexibilă, dar oferă totuși puterea maximă a unei spălătoare cu presiune. Dispozitivul poate fi depozitat în mod convenabil aproape oriunde în orice moment pentru a economisi spațiu, iar furtunul de înaltă presiune poate fi depozitat fără efort pe capacul frontal. Setul de curățare auto conține o perie de spălare pentru îndepărtarea eficientă a peliculei gri de pe vehicul, precum și un jet de spumă și șampon auto (500 ml). Aparatul include un pistol cu declanșare Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de 3 metri, o singură lance de pulverizare, un jet de murdărie și un filtru de apă. Acest lucru face ca mașina clasică K 2 să fie ideală pentru utilizare ocazională și murdărie mai ușoară pe mobilierul de grădină și uneltele de grădinărit, biciclete și în alte locuri din casă. Performanța suprafeței este de 20 m²/h.