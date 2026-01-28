Aparat de spalat cu presiune K 2 Classic Car

Ultra-compactă, ușor de transportat și ușor de depozitat: mașina de spălat cu presiune K 2 Classic Car este ideală pentru murdăria mai ușoară din casă. Kit Auto inclus.

esignul compact se întâlnește cu puterea eficientă (de curățare): mașina clasică K 2 este ușor de manevrat, portabilă și flexibilă, dar oferă totuși puterea maximă a unei spălătoare cu presiune. Dispozitivul poate fi depozitat în mod convenabil aproape oriunde în orice moment pentru a economisi spațiu, iar furtunul de înaltă presiune poate fi depozitat fără efort pe capacul frontal. Setul de curățare auto conține o perie de spălare pentru îndepărtarea eficientă a peliculei gri de pe vehicul, precum și un jet de spumă și șampon auto (500 ml). Aparatul include un pistol cu declanșare Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de 3 metri, o singură lance de pulverizare, un jet de murdărie și un filtru de apă. Acest lucru face ca mașina clasică K 2 să fie ideală pentru utilizare ocazională și murdărie mai ușoară pe mobilierul de grădină și uneltele de grădinărit, biciclete și în alte locuri din casă. Performanța suprafeței este de 20 m²/h.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 2 Classic Car: Depozitarea furtunului pe capacul frontal
Depozitarea furtunului pe capacul frontal
Furtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal.
Aparat de spalat cu presiune K 2 Classic Car: Mâner ergonomic
Mâner ergonomic
Dispozitivul este ușor de transportat. Când mânerul de transport nu este necesar, acesta se poate strange.
Aparat de spalat cu presiune K 2 Classic Car: Easy Connect
Easy Connect
Furtunul de înaltă presiune este rapid și ușor de conectat la dispozitiv și la pistolul de declanșare.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
  • Lancile de pulverizare sunt mereu accesibile si la indemana, putand fi depozitate compact pe aparat odata ce procesul de curatare este finalizat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tipul de curent (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Presiune (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Debit transportat (l/h) max. 360
Capacitate pe suprafață (m²/h) 20
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,4
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 3,4
Greutate cu ambalaj (kg) 5,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 178 x 219 x 415

Scope of supply

  • Set curățare auto: Perie pentru spălare, duză de spumare, detergent auto, 0,5 l
  • Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
  • Lance cu 1 poziție
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 3 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Aspirare
  • Filtru fin de apă integrat
Aparat de spalat cu presiune K 2 Classic Car
Aparat de spalat cu presiune K 2 Classic Car
Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Pentru cuățarea autoturismelor.
Accesorii
Detergenti
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova