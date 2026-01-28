Aparat de spalat cu presiune K Mini

Cel mai mic aparat de spălat cu presiune de la Kärcher îndepărtează murdăria în cel mai scurt timp și datorită dimensiunilor practice, poate fi transportat și depozitat cu ușurință.

Compact și ușor: K Mini este cel mai mic aparat de spălat cu presiune Kärcher. Datorită dimensiunilor sale compacte și a greutății reduse, acesta poate fi transportat și depozitat cu ușurință. Aparatul este ideal pentru curățarea rapidă și eficientă a balcoanelor, a mobilierului de grădină, precum și a bicicletelor și a mașinilor mici. Pistolul de pulverizare, extensia pentru lance și lancea de pulverizare Vario Power pot fi asamblate în doar câțiva pași. Conexiune rapidă a furtunului de presiune și a pistolului de pulverizare prin sistemul Quick Connect. Furtunul de înaltă presiune extrem de subțire PremiumFlex de cinci metri previne formarea nodurilor și oferă flexibilitate și libertate maximă de mișcare la curățare. Un suport detașabil pentru accesorii permite ca toate piesele să fie depozitate practic. Când terminați sarcinile de curățat, cablul de alimentare poate fi înfășurat în jurul suportului aparatului și fixat cu o clemă. Datorită dimensiunii sale reduse, K Mini poate fi depozitat cu ușurință atât în interior, cât și în exterior.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K Mini: Dispozitiv compact și ușor
Dispozitiv compact și ușor
Poate fi depozitat cu ușurință atât în interior, cât și în zonele exterioare. Ușor de transportat pentru curățare flexibilă.
Aparat de spalat cu presiune K Mini: Suport detașabil pentru accesorii
Suport detașabil pentru accesorii
Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor
Aparat de spalat cu presiune K Mini: Furtun de înaltă presiune PremiumFlex foarte subțire
Furtun de înaltă presiune PremiumFlex foarte subțire
Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri Flexibilitate maximă la curățare.
compartiment de depozitare cablu
  • Înfășurați și desfășurați cablul de alimentare rapid și ușor
  • Cablul de alimentare este fixat ferm în jurul suportului dispozitivului.
Sistem de conectare rapidă
  • Furtunul de înaltă presiune este rapid și ușor de conectat la dispozitiv și la pistolul de declanșare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Presiune (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
Debit transportat (l/h) max. 360
Capacitate pe suprafață (m²/h) 20
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (W) 1400
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 3,9
Greutate cu ambalaj (kg) 5,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 278 x 233 x 296

Scope of supply

  • Prelungire lance
  • Pistol de presiune ridicată: G 110 Q Short
  • Lance Vario Power Jet
  • Furtun de presiune: 5 m, PremiumFlex
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Filtru fin de apă integrat
  • Depozitare cablu
Aparat de spalat cu presiune K Mini

