Curățenie perfectă pentru fiecare suprafață cu aparatul de spălat cu presiune K 7 Power Flex Home! Găsește presiunea ideală pentru orice suprafață cu ajutorul consultantului de aplicații integrat în aplicația Kärcher Home & Garden. Primești sfaturi practice pentru fiecare sarcină de curățare și obții rezultate impecabile de fiecare dată. K 7 Power Flex Home este dotat cu un motor răcit cu apă, perfect pentru curățarea frecventă și îndepărtarea murdăriei dificile. Bucură-te de o gamă variată de accesorii: pistol cu declanșator Quick Connect, furtun PremiumFlex, filtru de apă pentru protecția pompei, lance de pulverizare Vario Power (VPS) cu reglare ușoară a presiunii și Dirt Blaster pentru murdăria persistentă. Sistemul de detergenți Plug 'n' Clean, mânerul telescopic din aluminiu și poziția de parcare pentru accesorii îți fac munca mai ușoară ca niciodată. În plus, primești Home Kit cu accesoriul pentru curățarea suprafețelor T 7 și 1 litru de detergent pentru piatră și fațade.