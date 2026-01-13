Aparatul de spălat cu presiune Karcher K 5 Compact combină confortul maxim cu puterea completă. Datorită conceptului său inovator, furtunul de înaltă presiune poate fi înfășurat simplu în jurul capacului frontal după utilizare și asigurat cu o bandă de cauciuc pentru simplificarea transportării. Datorită dimensiunilor sale compacte, întregul dispozitiv este ușor de transportat și poate fi depozitat oriunde, pe un raft sau într-un portbagaj auto. Două mânere de transport, un mâner telescopic reglabil în înălțime și opțiunea de a utiliza dispozitivul fie pe orizontală, fie pe verticală ofera confort adițional. De asemenea, este echipat cu un pistol de declanșare Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de 8 m, o lance de pulverizare Vario Power (VPS), o lance cu duză rotativă și un filtru de apă. Aparatul de spălat cu presiune K 5 Compact, cu motorul răcit cu apă și cu randament de 40 m²/h, este ideal pentru utilizarea regulată spre a înlătura murdăria moderate.