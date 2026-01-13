Aparat de spalat cu presiune K 3 Power Control Home
K 3 Power Control cu pistol de pulverizare G 120 Q Power Control. Consultant prin intermediul aplicației, care oferă sfaturi practice pentru rezultate de curățare și mai eficiente. Incl. Kit Home.
Datorită aplicației Kärcher Home & Garden, care ofera informatii utile pentru rezultate de curățare și mai bune și transformă utilizatorul într-un expert în curățenie. Aplicația oferă, de asemenea, mai multe avantaje, care includ informații despre dispozitiv și portalul Kärcher Service. Nivelul de presiune potrivit pentru aplicație poate fi setat direct pe lancea de pulverizare și verificat pe afișajul pistolului de pulverizare G 120 Q Power Control - pentru control maxim și presiunea ideală pentru fiecare suprafață. Comutarea de la presiune înaltă la modul detergent se poate face fără schimbarea lancei de pulverizare. Detergentul poate fi aplicat rapid, simplu și confortabil din rezervorul de detergent integrat. K 3 Power Control de la Kärcher impresionează, de asemenea, cu un mâner telescopic extensibil pentru transport și depozitare confortabil, un suport pentru o stabilitate mai mare, locuri pentru accesorii și cablu, precum și sistemul Kärcher Quick Connect. Baza aparatului poate fi folosita și ca al doilea mâner de transport, făcând dispozitivul foarte ușor de ridicat pe un raft sau de încărcat într-un portbagaj. Kit-ul Home garantează curățarea fără stropi a zonelor mai mari din jurul casei cu dispozitivul T1 și include detergentul „Patio & Deck” la 500 ml.
Caracteristici si beneficii
Aplicația Home & GardenAplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.
Pistol cu declanșator Power Control cu Quick Connect și lănci de pulverizareSetarea optimă pentru fiecare suprafață. 3 trepte de presiune și un nivel pentru soluția de curățare. Control complet: Afișajul manual arată setările făcute. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Mâner telescopic reglabil pe înălțimeMâner reglabil pe înălțime pentru manevrare ușoară. Complet retractabil pentru depozitare optimă.
Rezervor pentru detergent
- Curat și confortabil: rezervorul pentru detergent poate fi îndepărtat pentru umplere.
- Rezervorul de detergent foarte practic faciliteaza aplicarea detergenților pe suprafețele dorite.
- Detergenții Kärcher cresc eficiența și protejează suprafețele.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Debit transportat (l/h)
|max. 380
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|25
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,6
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|297 x 280 x 677
Scope of supply
- Set pentru casă: K 3 Power: Accesoriu pentru curatarea suprafetelor mari T 1, detergent "Patio & Deck", 0,5 l
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q Power Control
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 7 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Rezervor
- Rezervor detergent detașabil
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.