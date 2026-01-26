Aparatul de spălat cu presiune K5 Classic combină confortul maxim cu puterea maximă. Datorită conceptului său inovator de depozitare a furtunului, furtunul de înaltă presiune poate fi înfășurat ușor și sigur în jurul capacului frontal după utilizare. Datorită dimensiunilor sale compacte, întregul dispozitiv este ușor de transportat și poate fi depozitat oriunde – pe un raft sau în portbagajul mașinii. Un mâner telescopic reglabil pe înălțime asigură un confort și mai mare în timpul lucrului. De asemenea, este echipat cu un pistol cu declanșare Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de 8 m, o lance de pulverizare Vario Power (VPS), un blaster de murdărie și un filtru de apă. Mașina de spălat cu presiune K5 Classic, cu motorul său universal și o performanță de suprafață de 40 m²/h, este ideală pentru utilizarea regulată atunci când se elimină murdăria moderată.