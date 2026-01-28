Pentru un control și mai bun în multe situații și pentru diferite obiecte de curățare, utilizatorul primeste sfaturi și informatii utile prin intermediul aplicației Kärcher Home & Garden. Aplicația indica nivelul optim al presiunii pentru obiectul pe care dorim sa-l curățam. Presiunea poate fi reglată manual prin rotirea lancii de pulverizare Vario Power. Aplicația oferă, de asemenea, alte informatii utile, cum ar fi instrucțiuni de asamblare, instrucțiuni de întreținere și îngrijire, precum și portalul Service Kärcher. Dispozitivul impresionează și mai mult cu pistolul de pulverizare G 160 Q Power Control. Incl. Kit Home cu dispozitiveul de curatat suprafete T 5 și 1 litru de detergent 3-în-1 pentru suprafete din piatra. Alte detalii despre echipament: include sistemul Plug 'n' Clean pentru folosirea rapidă a detergentului, mânerul telescopic din aluminiu de înaltă calitate pentru transport confortabil și depozitare, sistemul Quick Connect pentru conexiune fără efort și economisire de timp. Quick Connect pentru conexiune fără efort si economisire de timp.