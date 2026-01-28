Aparat de spalat cu presiune K 2
K 2 de la Kärcher este aparatul de spălat cu presiune perfect pentru utilizare ocazională și murdărie ușoară, de exemplu pe biciclete și/sau unelte de grădină, precum și pe mobilierul de exterior.
Rapid ca fulgerul: Aparatul de spălat cu presiune K 2, cu lancea de pulverizare și lancea cu jet rotativ, elimină murdăria de pe vehicule, trepte, unelte de grădină și mobilier de exterior în cel mai scurt timp. Dispozitivul compact este ideal pentru toate sarcinile ocazionale de curățare în jurul proprietății dumneavoastră. Jetul plat de pe lancea de pulverizare unică oferă rezultate de curățare țintite pe suprafețele conturate. Jetul rotativ de pe dispozitivul de curățare a murdăriei îndepărtează chiar și cea mai încăpățânată murdărie. Datorită greutății sale reduse și mânerului integrat practic, puteți transporta ușor K 2 oriunde este nevoie. Sistemul Quick Connect oferă un plus de confort, deoarece cuplarea sa rapidă permite ca furtunul de înaltă presiune de patru metri să fie fixat și scos din dispozitiv și să declanșeze cu ușurință pistolul. Toate accesoriile furnizate pot fi depozitate cu ușurință pe K 2.
Caracteristici si beneficii
Dispozitiv compact și ușorPentru depozitare usoara, cu economie de spatiu, chiar in spatii mici Poate fi transportat cu o singură mână.
Furtun de aspirare a detergentului integratUtilizare convenabila si usoara a detergentului. Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.
Curat si ordonatFurtunul, lăncile de pulverizare și pistolul de declanșare pot fi depozitate corect și compact
Sistem de conectare rapidă
- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tipul de curent (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Presiune (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Debit transportat (l/h)
|max. 360
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|20
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,4
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|189 x 252 x 445
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance cu 1 poziție
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 4 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Filtru fin de apă integrat
Video
Domenii de intrebuintare
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Terasa
- Pentru cuățarea autoturismelor.
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Biciclete