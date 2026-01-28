Rapid ca fulgerul: Aparatul de spălat cu presiune K 2, cu lancea de pulverizare și lancea cu jet rotativ, elimină murdăria de pe vehicule, trepte, unelte de grădină și mobilier de exterior în cel mai scurt timp. Dispozitivul compact este ideal pentru toate sarcinile ocazionale de curățare în jurul proprietății dumneavoastră. Jetul plat de pe lancea de pulverizare unică oferă rezultate de curățare țintite pe suprafețele conturate. Jetul rotativ de pe dispozitivul de curățare a murdăriei îndepărtează chiar și cea mai încăpățânată murdărie. Datorită greutății sale reduse și mânerului integrat practic, puteți transporta ușor K 2 oriunde este nevoie. Sistemul Quick Connect oferă un plus de confort, deoarece cuplarea sa rapidă permite ca furtunul de înaltă presiune de patru metri să fie fixat și scos din dispozitiv și să declanșeze cu ușurință pistolul. Toate accesoriile furnizate pot fi depozitate cu ușurință pe K 2.