Aparat de spalat cu presiune K 3 Compact
Foarte compact, ușor de transportat și ușor de depozitat, aparatul de spălat cu presiune K 3 Compact pentru murdăria moderată din jurul casei. Recomandat pentru suprafete de 25 m²/h.
În ciuda dimensiunilor compacte, K 3 Compact oferă puterea maximă a unui aparat de spălat cu presiune. Mânerul telescopic din aluminiu permite ocuprea unui spațiu mic de depozitare și o mobilitate crescută. Echipat cu un pistol de pulverizare cu conectare rapida, furtun de înaltă presiune cu lungime de 6 m, lance de pulverizare Vario Power, lance cu duza rotativa și filtru de apă, K 3 Compact este ideal pentru utilizare ocazională pentru curățarea murdăriei moderate de pe mobilierul și uneltele de grădină, biciclete și in jurul casei. Performanța pe suprafațe este de 25 m²/h.
Caracteristici si beneficii
Dispozitiv compact și ușorUsor de transportat, cu economie de spatiu de depozitare
Mâner telescopicMânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Utilizare detergentFurtun integrat pentru absorbtie detergent Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
- Lancile de pulverizare sunt mereu accesibile si la indemana, putand fi depozitate compact pe aparat odata ce procesul de curatare este finalizat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Debit transportat (l/h)
|380
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|25
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,6
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 6 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Mâner telescopic
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon