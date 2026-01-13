Fie portbagajul unui automobil sau un raft, datorită dimensiunilor compacte, aparatul de spălat cu presiune K 4 Compact se potrivește oriunde, fără dificultate. Dispozitivul este, de asemenea, încredibil de practic în timpul utilizării, flexibilul K 4 Compact poate fi utilizat atât pe orizontală, cât și pe verticală, este ușor de transportat și rapid de depozitat și oferă puterea completă a unui aparat de spălat cu presiune. În plus, mânerul telescopic reglabil în înălțime asigură o înălțime convenabilă de lucru. Detalii suplimentare ale echipamentului, două mânere de transport, pistol de declanșare Quick Connect, furtun de înaltă presiune de 6 m, duza de pulverizare Vario Power (VPS), duza rotativă de murdărie și filtru de apă. Furtunul de înaltă presiune și cablul pot fi stocate practic pe capacul frontal. K 4 Compact, cu motorul răcit cu apă și cu randament de 30 m² / h, este ideal pentru curățarea ocazională a murdăriei moderate (mașini mici, obiecte de grădină, biciclete etc.).