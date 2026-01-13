Aparat de spalat cu presiune K 4 Compact
Aparatul de spălat cu presiune Karcher K 4 Compact Home pentru utilzarea ocazională, poate fi depozitat și transportat ușor. Randament 30 m²/h.
Fie portbagajul unui automobil sau un raft, datorită dimensiunilor compacte, aparatul de spălat cu presiune K 4 Compact se potrivește oriunde, fără dificultate. Dispozitivul este, de asemenea, încredibil de practic în timpul utilizării, flexibilul K 4 Compact poate fi utilizat atât pe orizontală, cât și pe verticală, este ușor de transportat și rapid de depozitat și oferă puterea completă a unui aparat de spălat cu presiune. În plus, mânerul telescopic reglabil în înălțime asigură o înălțime convenabilă de lucru. Detalii suplimentare ale echipamentului, două mânere de transport, pistol de declanșare Quick Connect, furtun de înaltă presiune de 6 m, duza de pulverizare Vario Power (VPS), duza rotativă de murdărie și filtru de apă. Furtunul de înaltă presiune și cablul pot fi stocate practic pe capacul frontal. K 4 Compact, cu motorul răcit cu apă și cu randament de 30 m² / h, este ideal pentru curățarea ocazională a murdăriei moderate (mașini mici, obiecte de grădină, biciclete etc.).
Caracteristici si beneficii
Mâner telescopicMânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Răcire cu apă și performanțe remarcabileMotorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Depozitarea furtunului pe capacul frontalFurtunul poate fi înfășurat convenabil pe capacul frontal.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
- Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor
Sistem de admisie a detergentului
- Echipamentul include un mecanism de aspirare integrat pentru detergenți.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar)
|20 - max. 130
|Debit transportat (l/h)
|420
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|30
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,8
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|11
|Greutate cu ambalaj (kg)
|13,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|348 x 308 x 520
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 6 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
Video