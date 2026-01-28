Compact și ușor de depozitat: Aparatul de spălat cu presiune K 4 Classic Car este ideal pentru a încăpea în portbagajul mașinii sau într-un dulap, datorită dimensiunilor sale compacte. În ciuda acestui fapt, oferă performanța completă a unui aparat de spălare cu presiune. Echipat cu un kit de curățare auto (duză de spumare, perie rotativă și șampon auto), K 4 Classic Car este ideal pentru utilizare ocazională pe murdăria moderată de pe mașină. Mânerul telescopic din aluminiu reglabil asigură un transport confortabil. Printre alte dotări se numără pistolul Quick Connect, furtunul de 6 metri, lancea Vario Power, lancea cu duză rotativă și filtrul de apă. Cu o capacitate de curățare de 30 m²/h, este ideal pentru curățarea suprafețelor moderate (mașini mici, garduri, biciclete etc.).