Aparat de spalat cu presiune K 4 Classic

Ușor de transportat și depozitat: aparatul de spălat cu presiune K 4 Classic, inclusiv mânerul telescopic, pentru utilizare regulată pe murdărie moderată.

Acest dispozitiv poate fi plasat oriunde: fie în portbagajul mașinii sau într-un dulap, aparatul de spălat cu presiune K 4 Classic poate fi depozitat fără efort oriunde și transportat ușor datorită dimensiunilor sale compacte. Cu toate acestea, oferă încă performanța completă a unui aparat de spălat cu presiune. În plus, mânerul telescopic din aluminiu reglabil pe înălțime asigură că înălțimea de tragere este întotdeauna confortabilă. Alte detalii ale echipamentului includ pistolul de declanșare Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de 6 metri, o lance de pulverizare Vario Power (VPS), o lance cu jet rotativ și un filtru de apă. În plus, K 4 Classic, cu o performanță pe suprafață de 30 m²/h, este ideal pentru curățarea regulată a nivelurilor moderate de murdărie (mașini mici, garduri de grădină, biciclete etc.).

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 4 Classic: Depozitarea furtunului pe capacul frontal
Depozitarea furtunului pe capacul frontal
Furtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal.
Aparat de spalat cu presiune K 4 Classic: Mâner telescopic
Mâner telescopic
Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Aparat de spalat cu presiune K 4 Classic: Utilizare detergent
Utilizare detergent
Furtun integrat pentru absorbtie detergent Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
  • Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Presiune (bar) 20 - max. 130
Debit transportat (l/h) 420
Capacitate pe suprafață (m²/h) 30
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (W) 1800
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 4,6
Greutate cu ambalaj (kg) 6,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 264 x 256 x 450

Scope of supply

  • Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
  • Lance Vario Power Jet
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 6 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
  • Mâner telescopic
  • Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Pentru cuățarea autoturismelor.
Accesorii
Detergenti
