Aparat de spalat cu presiune K 2 Compact

Foarte compact, ușor de transportat și de depozitat: Aparatul de spălat cu presiune K 2 pentru murdăria din jurul casei.

În ciuda dimensiunilor sale compacte, K 2 Compact asigură întreaga putere a unui aparat de spălat cu presiune, rămânând mobil și flexibil. Dispozitivul poate fi depozitat în mod convenabil, ocupă puțin spațiu. Furtunul de înaltă presiune poate fi depozitat pe capacul frontal. Echipat cu un pistol declanșator Quick Connect, furtun de înaltă presiune de 4 m, lance de pulverizare, lance cu jet rotativ, filtru impuritati. K 2 Compact este ideal pentru utilizarea ocazională, recomandat pentru mobilierul și uneltele de grădină, biciclete și suprafete din jurul casei. Recomandat pentru suprafețe de 20 m² / h

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 2 Compact: Depozitarea furtunului pe capacul frontal
Depozitarea furtunului pe capacul frontal
Furtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal.
Aparat de spalat cu presiune K 2 Compact: Mâner ergonomic
Mâner ergonomic
Dispozitivul este ușor de transportat. Când mânerul de transport nu este necesar, acesta se poate strange.
Aparat de spalat cu presiune K 2 Compact: Easy Connect
Easy Connect
Furtunul de înaltă presiune este rapid și ușor de conectat la dispozitiv și la pistolul de declanșare.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
  • Lancile de pulverizare sunt mereu accesibile si la indemana, putand fi depozitate compact pe aparat odata ce procesul de curatare este finalizat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tipul de curent (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Presiune (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Debit transportat (l/h) max. 360
Capacitate pe suprafață (m²/h) 20
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,4
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 3,7
Greutate cu ambalaj (kg) 4,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 180 x 219 x 389

Scope of supply

  • Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
  • Lance cu 1 poziție
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 4 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Aspirare
  • Mâner telescopic
  • Filtru fin de apă integrat
