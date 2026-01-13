Aparat de spalat cu presiune K 5 Power Control
Pentru un control și mai bun: aparatul de spălat cu presiune K 5 Power Control cu asistare prin intermediul aplicației, pistolul de pulverizare G 160 Q Power Control, lance de pulverizare Vario Power și sistemul Plug 'n' Clean.
Pentru un control și mai bun în multe situații si pentru diferite obiecte de curățare, utilizatorul primeste sfaturi și informatii utile prin intermediul aplicației Kärcher Home & Garden. Aplicația indica nivelul optim al presiunii pentru obiectul pe care dorim sa-l curățam. Presiunea poate fi reglată manual prin rotirea lancii de pulverizare Vario Power. Aplicația oferă, de asemenea, alte informatii utile, cum ar fi instrucțiuni de asamblare, instrucțiuni de întreținere și îngrijire, precum și portalul Service Kärcher. Dispozitivul impresionează și mai mult cu pistolul de pulverizare G 160 Q Power Control. Alte detalii despre echipament: include sistemul Plug 'n' Clean pentru folosirea rapidă a detergentului, mânerul telescopic din aluminiu de înaltă calitate pentru transport confortabil și pentru depozitare, sistemul Quick Connect pentru conexiune fără efort si economisire de timp.
Caracteristici si beneficii
Aplicația Home & GardenAplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.
Pistol cu declanșator Power Control cu Quick Connect și lănci de pulverizareSetarea optimă pentru fiecare suprafață. 3 trepte de presiune și un nivel pentru soluția de curățare. Control complet: Afișajul manual arată setările făcute. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergentDispozitiv de inserție inovator pentru sticlele de detergent Kärcher. Pentru o aplicare rapida si confortabila a detergentilor. Detergenții Kärcher cresc eficiența și protejează suprafețele.
Mâner telescopic din aluminiu de înaltă calitate
- Poate fi adaptat pe diferite înălțimi.
- Înălțimea mânerului telescopic poate fi modificat prin tragere.
- Mâner complet retractabil pentru spațiu de stocare redus.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Debit transportat (l/h)
|max. 500
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|40
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|2,1
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|13
|Greutate cu ambalaj (kg)
|16,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|402 x 306 x 588
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: Pistol Power Control G 160 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 10 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative