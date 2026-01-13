Pentru un control și mai bun în multe situații si pentru diferite obiecte de curățare, utilizatorul primeste sfaturi și informatii utile prin intermediul aplicației Kärcher Home & Garden. Aplicația indica nivelul optim al presiunii pentru obiectul pe care dorim sa-l curățam. Presiunea poate fi reglată manual prin rotirea lancii de pulverizare Vario Power. Aplicația oferă, de asemenea, alte informatii utile, cum ar fi instrucțiuni de asamblare, instrucțiuni de întreținere și îngrijire, precum și portalul Service Kärcher. Dispozitivul impresionează și mai mult cu pistolul de pulverizare G 160 Q Power Control. Alte detalii despre echipament: include sistemul Plug 'n' Clean pentru folosirea rapidă a detergentului, mânerul telescopic din aluminiu de înaltă calitate pentru transport confortabil și pentru depozitare, sistemul Quick Connect pentru conexiune fără efort si economisire de timp.