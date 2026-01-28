Aparat de spalat cu presiune K 2 Universal Edition
Aparatul de spălat cu presiune K 2 Universal Edition este conceput pentru utilizare ocazională și îndepărtează eficient murdăria ușoară din jurul casei.
Fie că este vorba de trepte acoperite cu mușchi, pereți afectați de intemperii sau unelte de grădină murdare, aparatul de spălat cu presiune K 2 Universal Edition, echipat cu duza rotativă Dirt Blaster, le curăță rapid și eficient. Acest dispozitiv compact este ideal pentru sarcinile de curățare ocazionale din jurul casei și grădinii. Jetul rotativ al duzei Dirt Blaster îndepărtează chiar și murdăria persistentă. Datorită greutății reduse și mânerului de transport integrat, K 2 Universal Edition poate fi mutat cu ușurință acolo unde este nevoie. Sistemul Quick Connect adaugă un plus de confort, permițând conectarea și deconectarea rapidă a furtunului de înaltă presiune de 3 metri la aparat și la pistolul de pulverizare. Toate accesoriile incluse pot fi depozitate direct pe dispozitiv, datorită suporturilor ingenioase integrate. Chiar și cablul de alimentare poate fi organizat ordonat în slotul special destinat acestuia.
Caracteristici si beneficii
Slot pentru cablu integratCablul de alimentare poate fi depozitat perfect cu economisire a spațiului.
Depozitare optima a accesoriilorFurtunul de înaltă presiune, lancea de pulverizare și pistolul de declanșare pot fi ușor depozitate prin fixarea lor la dispozitiv.
Sistem de conectare rapidăFurtunul de înaltă presiune poate fi conectat și deconectat la și de la dispozitiv și de asemenea și pistolul de declanșare este conectat și deconectat simplu și rapid.
Ușor cu dimensiuni compacte
- Dispozitivul poate fi mutat și transportat cu ușurință.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar/MPa)
|110 / 11
|Debit transportat (l/h)
|max. 360
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|20
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,4
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|182 x 280 x 390
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 3 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Filtru fin de apă integrat
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon