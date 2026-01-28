Fie că este vorba de trepte acoperite cu mușchi, pereți afectați de intemperii sau unelte de grădină murdare, aparatul de spălat cu presiune K 2 Universal Edition, echipat cu duza rotativă Dirt Blaster, le curăță rapid și eficient. Acest dispozitiv compact este ideal pentru sarcinile de curățare ocazionale din jurul casei și grădinii. Jetul rotativ al duzei Dirt Blaster îndepărtează chiar și murdăria persistentă. Datorită greutății reduse și mânerului de transport integrat, K 2 Universal Edition poate fi mutat cu ușurință acolo unde este nevoie. Sistemul Quick Connect adaugă un plus de confort, permițând conectarea și deconectarea rapidă a furtunului de înaltă presiune de 3 metri la aparat și la pistolul de pulverizare. Toate accesoriile incluse pot fi depozitate direct pe dispozitiv, datorită suporturilor ingenioase integrate. Chiar și cablul de alimentare poate fi organizat ordonat în slotul special destinat acestuia.