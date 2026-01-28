Aparat de spalat cu presiune K 5 WCM

Performanță care convinge: Aparatul de spălat cu presiune K 5 WCM, cu motor puternic și răcit cu apă, este perfect pentru curățarea murdăriei de pe alei, terase și vehicule.

Performanță care impresionează: K 5 WCM, cu motorul său puternic, de lungă durată și răcit cu apă, îndepărtează murdăria într-o clipă. Aleile, terasele și vehiculele pot fi curățate într-o clipă cu ajutorul lăncilor de pulverizare. Presiunea poate fi ajustată confortabil pe lancea Vario Power prin simpla rotire - pentru o curățare eficientă și delicată. Alte caracteristici remarcabile ale aparatului de curățat murdăria sunt jetul rotativ și un filtru de apă care protejează în mod fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie.

Caracteristici si beneficii
Furtun de aspirare a detergentului integrat
  • Utilizare convenabila si usoara a detergentului.
  • Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.
Curat si ordonat
  • Furtunul, lancea de pulverizare, pistolul de declanșare și cablul pot fi depozitate direct pe dispozitiv.
Furtun de înaltă presiune PremiumFlex
  • Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare
  • Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri
Sistem de conectare rapidă
  • Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50
Presiune (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Debit transportat (l/h) max. 500
Capacitate pe suprafață (m²/h) 40
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 2,1
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 12,5
Greutate cu ambalaj (kg) 15,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 369 x 329 x 901

Scope of supply

  • Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
  • Lance Vario Power Jet
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 8 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
  • Motor răcit cu apă
  • Material pompă: Aluminiu
  • Filtru fin de apă integrat
  • Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
Aparat de spalat cu presiune K 5 WCM
Aparat de spalat cu presiune K 5 WCM
Aparat de spalat cu presiune K 5 WCM
Aparat de spalat cu presiune K 5 WCM

Video

Domenii de intrebuintare
  • Grădină și ziduri de piatră
  • Trepte exterioare
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Biciclete
Accesorii
Detergenti
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova