Curățenie perfectă, de fiecare dată, cu aparatul de spălat cu presiune K 7 Premium Power Flex! Găsește presiunea ideală pentru orice suprafață cu ajutorul consultantului de aplicații din Kärcher Home & Garden. Primești sfaturi practice pentru fiecare sarcină de curățare și obții rezultate impecabile, indiferent de provocare. Acest aparat este dotat cu un motor răcit cu apă pentru o durată lungă de viață și este conceput pentru curățarea frecventă și îndepărtarea murdăriei dificile de pe alei, piscine, biciclete, mașini și multe altele. Bucură-te de o gamă variată de accesorii: pistol cu declanșator Quick Connect, furtun PremiumFlex, filtru de apă pentru protecția pompei, lance de pulverizare Vario Power (VPS) cu reglare ușoară a presiunii și Dirt Blaster pentru murdăria persistentă. Mânerul telescopic din aluminiu, tamburul pentru furtun, sistemul de detergenți Plug 'n' Clean și poziția de parcare pentru accesorii îți fac munca mai ușoară ca niciodată.