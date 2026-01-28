Cu aparatul de spălat cu presiune K 5 Premium Power Control Flex, fiecare suprafață poate fi curățată la presiunea potrivită. Consultantul integrat în aplicația Kärcher Home & Garden ajută utilizatorul să găsească presiunea ideală, oferind sfaturi utile pentru fiecare situație și sarcină de curățare, pentru rezultate perfecte. Pentru un control maxim, nivelul de presiune poate fi ajustat cu ușurință prin rotirea lancei de pulverizare sau verificat pe pistolul cu declanșator G 160 Q Power Control. Aparatul impresionează și prin sistemul Kärcher Plug 'n' Clean, care permite schimbarea rapidă a detergenților, furtunul de înaltă presiune PremiumFlex pentru un confort sporit, mânerul telescopic din aluminiu de calitate superioară pentru transport ușor, sistemul Quick Connect pentru economisirea timpului și efortului la conectarea furtunului de înaltă presiune și a pistolului, precum și poziția de parcare, care asigură accesibilitatea rapidă a accesoriilor. Manevrarea este foarte simplă datorită tamburului convenabil pentru furtun.