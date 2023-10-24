Когда следует чистить деревянные террасы?

Будь то деревянные, каменные или бетонные террасы, любая наружная площадь подвержена воздействию различных погодных условий. Ветер, дождь и солнечный свет могут причинить немало вреда деревянному настилу. Особенно постоянная влага в осенние и зимние месяцы может повредить дерево и сделать его пористым. Кроме того, в летние месяцы, когда на деревянной террасе едят, устраивают вечеринки и проводят время, могут появляться следы износа. Это может привести к появлению царапин, трещин, пятен и изменению цвета дерева.

Но когда лучше всего очищать деревянный настил? Рекомендуется проводить основную чистку дважды в год. Мы рекомендуем очищать деревянную террасу в начале садового сезона весной и осенью, чтобы подготовить сад к зиме. Чистку и уход за деревянным настилом всегда следует проводить в сухую погоду, чтобы дерево могло полностью высохнуть после чистки.