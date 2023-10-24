ЧИСТКА ДЕРЕВЯННОЙ ТЕРРАСЫ: КАК БЫСТРО И ЛЕГКО ПОЧИСТИТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ
Терраса дает много преимуществ, особенно летом. Её можно использовать как место для отдыха и принятия солнечных ванн или для того, чтобы посидеть вместе и насладиться компанией друзей и семьи. Деревянный настил особенно популярен, поскольку он излучает теплую естественность и превращает открытую площадку в уютное жилое пространство на открытом воздухе. Недостатком дерева, в отличие от бетона или камня, является его чувствительность, зависящая от сорта используемой древесины. Чтобы ваша деревянная терраса служила вам долгое время, важно регулярно ее чистить и ухаживать за ней. Вот несколько советов по уборке деревянной террасы.
Когда следует чистить деревянные террасы?
Будь то деревянные, каменные или бетонные террасы, любая наружная площадь подвержена воздействию различных погодных условий. Ветер, дождь и солнечный свет могут причинить немало вреда деревянному настилу. Особенно постоянная влага в осенние и зимние месяцы может повредить дерево и сделать его пористым. Кроме того, в летние месяцы, когда на деревянной террасе едят, устраивают вечеринки и проводят время, могут появляться следы износа. Это может привести к появлению царапин, трещин, пятен и изменению цвета дерева.
Но когда лучше всего очищать деревянный настил? Рекомендуется проводить основную чистку дважды в год. Мы рекомендуем очищать деревянную террасу в начале садового сезона весной и осенью, чтобы подготовить сад к зиме. Чистку и уход за деревянным настилом всегда следует проводить в сухую погоду, чтобы дерево могло полностью высохнуть после чистки.
Почему нужно регулярно чистить деревянные террасы?
Есть несколько причин регулярно чистить деревянные террасы:
- Почернение древесины уменьшается или вообще исключается
- Деревянная терраса сохраняет свой внешний вид
- Зеленые отложения, такие как мох, удаляются
- На дереве нет скользких частей
- Нет мокрых пятен из-за грязи
- Вредные грибки не могут размножаться
Подготовка перед уборкой деревянных террас
Перед началом работы всю садовую мебель и горшки необходимо убрать, чтобы обеспечить свободный доступ к каждому уголку террасы. Теперь всю открытую территорию можно очистить метлой. Для быстрого и эффективного удаления опавших листьев можно использовать аккумуляторную воздуходувку или воздуходувку с функцией пылесоса. Расставьте садовую мебель обратно на террасе только тогда, когда будете уверены, что пол полностью высох. Время высыхания можно эффективно использовать и для чистки садовой мебели.
Как лучше всего очистить деревянную террасу?
Степень загрязнения определяет способ очистки деревянного настила. Если накопились только листья или зелёные отложения, их можно быстро и легко убрать вручную. Для этого не требуются специальные чистящие средства. Обычно достаточно метлы с жёсткой щетиной, ручной щетки или обычной губки, немного тёплой воды и мыла, чтобы эффективно удалить грязь с деревянного настила.
Для удаления стойких загрязнений, таких как сильные зелёные отложения, потребуется дополнительная помощь. Хорошо справляется с этой задачей аппарат для чистки террас с роликовыми щетками для деревянных поверхностей. Он мягко и одновременно мощно очищает, используя минимальное количество воды. Два ролика щетки легко снимают грязь, а водяные сопла, установленные над ними, усиливают этот эффект и одновременно смывают грязь. Подачу воды можно регулировать вручную с помощью клапана в зависимости от степени загрязнения. Поскольку мощный мотор установлен в центре, а щетки могут достигать углов и краёв, грязь вдоль стен дома также можно легко удалить. Благодаря сменным щеткам можно очищать как деревянные, так и гладкие каменные поверхности.
Совет
Чтобы уменьшить усилия при работе с аппаратом для чистки террас, держите инструмент под небольшим углом, как можно ближе к земле.
Использование аппарата высокого давления для очистки деревянной террасы
Для ухода за деревянной террасой можно также использовать аппарат высокого давления, но убедитесь, что вы используете его только с правильными настройками или аксессуарами. Дерево — мягкий материал, и оно может быть довольно деликатным в зависимости от породы и способа обработки. Поэтому метод и аксессуары для очистки деревянного настила должны быть тщательно продуманы. Проверьте выбранный метод на незаметном участке, прежде чем приступать к основной очистке. При настройке мойки высокого давления следует учитывать такие факторы, как обработка и состояние древесины. Чем чувствительнее материал, тем ниже должно быть давление.
Вот как чистить деревянный настил с помощью мойки высокого давления, чистящего средства и щётки-насадки:
Шаг 1: Нанесите чистящее средство
Грубые загрязнения на террасах особенно хорошо удаляются, когда на поверхность наносится чистящее средство для дерева, например, через насадку Vario-Power, а затем используется мойка высокого давления. Средство для очистки древесины 3-в-1 не только тщательно очищает, но также обеспечивает защиту от ультрафиолетовых лучей и содержит натуральный воск, который ухаживает за деревом и защищает его от грязи и влаги. Равномерно увлажните поверхность пеной и оставьте средство на 2-5 минут.
Шаг 2: Почистите деревянный настил
Чтобы тщательно очистить деревянную террасу, сначала снимите плоскую струйную насадку и прикрепите к мойке высокого давления щётку. Использование щётки особенно рекомендуется на деревянных настилах, так как её тонкие щетинки проникают в канавки поверхности. В щётке также находятся три форсунки высокого давления, которые усиливают её чистящую мощность. Теперь равномерно двигайте щётку взад и вперёд, подавая воду. Всегда чистите в направлении волокон.
Шаг 3: Повторное нанесение чистящего средства
Для более длительной защиты можно повторно нанести чистящее средство 3-в-1 для дерева. Для этого снова прикрепите струйную насадку к мойке высокого давления, затем равномерно нанесите чистящее средство на деревянную поверхность с помощью плоской струйной насадки и дайте ему подействовать (см. шаг 1).
Шаг 4: Промойте настил
Наконец, промойте деревянный настил с помощью плоской струйной насадки в направлении волокон. При чистке деревянного настила используйте только плоскую струйную насадку, так как точечная струя или грязевая фреза могут повредить поверхность. При промывке настила держите насадку на расстоянии 30 см от поверхности для достижения оптимального результата. Дайте настилу высохнуть после обработки.
Деревянные настилы также можно очищать особенно бережно и с низким давлением воды, используя насадку для очистки наружных поверхностей с интегрированной функцией полоскания.
Удаление въевшейся грязи и серого налёта с деревянного настила
Пятна от погодных условий и повседневного использования террасы (почти) невозможно предотвратить. Со временем древесина сереет из-за влаги и солнечного света или на ней образуются отложения и пятна. Чтобы удалить их, деревянный настил сначала следует слегка опрыскать водой. Затем оставшуюся грязь удаляют метлой или ручной щёткой. Для борьбы с серым налётом на древесине существуют специальные чистящие средства. Средство необходимо нанести на дерево и оставить на несколько часов, прежде чем смыть его чистой водой.
Удаление зелёных отложений
Влажные зелёные отложения превращают деревянный настил в скользкую поверхность. Из-за влаги, скапливающейся в мхе и другой растительности, дерево становится всё более скользким. Чтобы предотвратить несчастные случаи, мох следует немедленно очистить с деревянного настила. Для этой цели отлично подходят домашние средства, такие как немного тёплой воды, кукурузный крахмал и пищевая сода. Из этого раствора можно сделать пасту для удаления зелёных отложений и мха. Добавьте три столовые ложки кукурузного крахмала в 500 мл тёплой воды и хорошо размешайте, чтобы крахмал растворился. При смешивании пасты убедитесь, что не образуются комочки. Затем поместите слегка кремообразную смесь в кастрюлю со 100 г пищевой соды и налейте 5 л воды. Доведите смесь до кипения на плите.
Теперь нанесите пасту на деревянный настил и обработайте её салфеткой или ручной щёткой. После нескольких часов воздействия смесь следует тщательно смыть с деревянного настила с помощью садового шланга.
Очистка деревянного настила другими домашними средствами
Кроме смеси соды и крахмала, существуют и другие домашние средства для ухода за деревянным настилом. Например, разбавленное средство для мытья посуды помогает справиться с простыми пятнами. Несколько капель средства для мытья посуды, растворённых в воде, будет достаточно. Просто щедро распределите раствор по деревянным планкам, а затем тщательно очистите их щёткой или метлой с жёсткой щетиной. Наконец, промойте настил чистой водой. Жидкое мыло также работает. Нанесите неразбавленное мыло на деревянный настил, обработайте его щёткой, а затем тщательно смойте чистой водой.
Уход за деревянным настилом с помощью масла
Чтобы защитить древесину от загрязнения после чистки, можно нанести специальное древесное масло. Масло не только помогает сохранить цвет древесины, но и устраняет трещины и неровности в материале. Оно также защищает от влаги. Некоторые средства для очистки древесины защищают её, поэтому последующая обработка маслом не требуется.