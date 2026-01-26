Щетка-насадка PS 30
Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды.
Щетка-насадка PS 30 обеспечивает превосходные результаты очистки на различных поверхностях. Это обеспечивается тремя форсунками высокого давления, которые разрыхляют даже стойкую грязь. Это делает PS 30 идеальным средством для надежной очистки небольших и средних площадей, таких как лестницы и края поверхностей. Головку щетки можно повернуть на 360 ° для очистки труднодоступных мест. Имеет на корпусте стяжку для удаления грязной воды, которая быстро удаляет излишнюю грязную воду и сразу готовит поверхности к использованию. Эта комбинация струи высокого давления и механического воздействия щетки на поверхность превосходит по результатам все стандартные швабры и может сочетаться со всеми мойками высокого давления Kärcher класса K 2 - K 7.
Особенности и преимущества
Три встроенных сопла высокого давленияМощная очистка с использованием высокого давления для классных результатов.
Интегрированная сменная стяжка швабрыБыстрое удаление грязной воды с помощью сменной стяжки швабры.
Поворачиваемая на 360° щеточная головкаОбеспечивает легкий доступ даже к труднодоступным местам.
Кромка насадки из щетины
- Защита от брызг воды.
Компактность
- Маневренная, компактная форма упрощает чистку углов и кромок без брызг.
Легкая очистка благодаря высокому давлению
- Въевшаяся грязь надежно удаляется с различных поверхностей.
Сочетание струи высокого давления и щеточной обработки
- Превосходная эффективность очистки по сравнению с обычными швабрами.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,906
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,196
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|744 x 293 x 769
Видео
Совместимая техника
- G 7.180
- K
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T50
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home *EU
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Plus (CEM)
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
Области применения
- Лестницы
- Террасы
- Гараж
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Балконы
- Очистка дорожек
- Очистка дворовых участков и подъездных путей