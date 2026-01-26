Peria PS 30 asigură rezultate de curățare strălucitoare pe o mare varietate de suprafețe. Acest lucru este asigurat de 3 duze de înaltă presiune care indeparteaza murdăria persistenta. Acest lucru face ca PS 30 să fie ideal pentru curățarea fiabilă a zonelor mici și mijlocii, cum ar fi scările și marginile. Capul periei poate fi rotit la 360° pentru a ajunge în locuri greu accesibile. Toate suprafețele netede pot fi curatate cu lamela integrată care indeparteaza apa murdara. În acest fel, excesul de apă reziduală este îndepărtat rapid și suprafețele pot fi utilizate din nou imediat. Peria PS 30 este compatibila cu toate aparatele de spalat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7.