PS 30 Perie de spalat suprafete din exterior cu presiune inalta
Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistenta și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.
Peria PS 30 asigură rezultate de curățare strălucitoare pe o mare varietate de suprafețe. Acest lucru este asigurat de 3 duze de înaltă presiune care indeparteaza murdăria persistenta. Acest lucru face ca PS 30 să fie ideal pentru curățarea fiabilă a zonelor mici și mijlocii, cum ar fi scările și marginile. Capul periei poate fi rotit la 360° pentru a ajunge în locuri greu accesibile. Toate suprafețele netede pot fi curatate cu lamela integrată care indeparteaza apa murdara. În acest fel, excesul de apă reziduală este îndepărtat rapid și suprafețele pot fi utilizate din nou imediat. Peria PS 30 este compatibila cu toate aparatele de spalat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7.
Caracteristici si beneficii
Trei duze integrate pentru presiuni mariCurățare eficienta cu presiune înaltă, rezultate strălucitoare.
Lamela integrată de indepartat apa murdara, se poate schimbaÎndepărtarea rapidă a apei murdare cu lamela care se poate schimba.
Capul de perie poate fi rotit la 360 °Curata locuri greu accesibile
Perie
- Protecție împotriva stropirii cu apa.
Forma compacta
- Forma compactă ajuta la curatarea colțurilor și a marginilor fara a stropii obiectele din jur.
Curatare eficace cu presiune mare
- Murdăria persistenta este îndepărtată rapid de pe diferite suprafețe.
Imbinarea jetului cu presiune mare cu presiunea manuala asupra periei
- Performanțe de curățare extrem de eficiente în comparație cu alte produse convenționale.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|744 x 293 x 769
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
Domenii de intrebuintare
- Scări
- Terasa
- Garaj
- Grădină și ziduri de piatră
- Balcoane
- Poteci
- Intrări (în curte), alei