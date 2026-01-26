PS 30 Perie de spalat suprafete din exterior cu presiune inalta

Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistenta și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.

Peria PS 30 asigură rezultate de curățare strălucitoare pe o mare varietate de suprafețe. Acest lucru este asigurat de 3 duze de înaltă presiune care indeparteaza murdăria persistenta. Acest lucru face ca PS 30 să fie ideal pentru curățarea fiabilă a zonelor mici și mijlocii, cum ar fi scările și marginile. Capul periei poate fi rotit la 360° pentru a ajunge în locuri greu accesibile. Toate suprafețele netede pot fi curatate cu lamela integrată care indeparteaza apa murdara. În acest fel, excesul de apă reziduală este îndepărtat rapid și suprafețele pot fi utilizate din nou imediat. Peria PS 30 este compatibila cu toate aparatele de spalat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7.

Caracteristici si beneficii
Trei duze integrate pentru presiuni mari
Trei duze integrate pentru presiuni mari
Curățare eficienta cu presiune înaltă, rezultate strălucitoare.
Lamela integrată de indepartat apa murdara, se poate schimba
Lamela integrată de indepartat apa murdara, se poate schimba
Îndepărtarea rapidă a apei murdare cu lamela care se poate schimba.
Capul de perie poate fi rotit la 360 °
Capul de perie poate fi rotit la 360 °
Curata locuri greu accesibile
Perie
  • Protecție împotriva stropirii cu apa.
Forma compacta
  • Forma compactă ajuta la curatarea colțurilor și a marginilor fara a stropii obiectele din jur.
Curatare eficace cu presiune mare
  • Murdăria persistenta este îndepărtată rapid de pe diferite suprafețe.
Imbinarea jetului cu presiune mare cu presiunea manuala asupra periei
  • Performanțe de curățare extrem de eficiente în comparație cu alte produse convenționale.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,9
Greutate cu ambalaj (kg) 1,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 744 x 293 x 769

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Scări
  • Terasa
  • Garaj
  • Grădină și ziduri de piatră
  • Balcoane
  • Poteci
  • Intrări (în curte), alei
