Aparat de spalat cu presiune K 6 Special

Mașina de spălat cu presiune K 6 Special cu motor răcit cu apă este dispozitivul ideal pentru utilizare frecventă și pentru tratarea murdăriei substanțiale de pe poteci, pe mașini mari sau în piscine.

K 6 Special este echipat cu un motor răcit cu apă și a fost conceput pentru curățarea frecventă, precum și pentru a face față nivelurilor semnificative de murdărie care se întâlnesc adesea pe poteci, piscine, vehicule mari etc. Gama de echipamente include un pistol cu ​​declanșare cu un adaptor practic Quick Connect printr-un furtun de înaltă presiune cu o lungime considerabilă de 10 m, un filtru de apă fiabil care protejează pompa, o lance de pulverizare Vario Power (VPS) și un blaster de murdărie cu jet cu punct rotativ . Setarea presiunii de pe VPS poate fi ajustată printr-o simplă rotire a mâinii, iar blasterul de murdărie evacuează pe scurt chiar și cea mai încăpățânată murdărie.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 6 Special: Performanțe excepționale
Performanțe excepționale
Motor racit cu apa de ultima generatie - va impresiona prin nivelul de performanta superior.
Aparat de spalat cu presiune K 6 Special: Plug 'n' Clean
Plug 'n' Clean
Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.
Aparat de spalat cu presiune K 6 Special: Conectare rapidă
Conectare rapidă
Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Depozitare optimă
  • Cartușele încăpătoare pentru cablu permit depozitarea ordonată a cablului direct pe aparat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50
Presiune (bar/MPa) 20 - max. 160 / 2 - max. 16
Debit transportat (l/h) max. 600
Capacitate pe suprafață (m²/h) 60
Temperatura de admisie (°C) max. 60
Putere (kW) 3
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 18,9
Greutate cu ambalaj (kg) 22,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 404 x 461 x 968

Scope of supply

  • Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 10 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Lance Vario Power Jet
  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
  • Motor răcit cu apă
  • Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Pentru cuățarea autoturismelor.
  • Trepte exterioare
  • Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
  • Grădină și ziduri de piatră
  • Locuințe mobile
