Aparat de spalat cu presiune K 6 Special
Mașina de spălat cu presiune K 6 Special cu motor răcit cu apă este dispozitivul ideal pentru utilizare frecventă și pentru tratarea murdăriei substanțiale de pe poteci, pe mașini mari sau în piscine.
K 6 Special este echipat cu un motor răcit cu apă și a fost conceput pentru curățarea frecventă, precum și pentru a face față nivelurilor semnificative de murdărie care se întâlnesc adesea pe poteci, piscine, vehicule mari etc. Gama de echipamente include un pistol cu declanșare cu un adaptor practic Quick Connect printr-un furtun de înaltă presiune cu o lungime considerabilă de 10 m, un filtru de apă fiabil care protejează pompa, o lance de pulverizare Vario Power (VPS) și un blaster de murdărie cu jet cu punct rotativ . Setarea presiunii de pe VPS poate fi ajustată printr-o simplă rotire a mâinii, iar blasterul de murdărie evacuează pe scurt chiar și cea mai încăpățânată murdărie.
Caracteristici si beneficii
Performanțe excepționaleMotor racit cu apa de ultima generatie - va impresiona prin nivelul de performanta superior.
Plug 'n' CleanDatorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.
Conectare rapidăFurtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Depozitare optimă
- Cartușele încăpătoare pentru cablu permit depozitarea ordonată a cablului direct pe aparat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 160 / 2 - max. 16
|Debit transportat (l/h)
|max. 600
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|60
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Putere (kW)
|3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|18,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|22,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|404 x 461 x 968
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 10 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Lance Vario Power Jet
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru cuățarea autoturismelor.
- Trepte exterioare
- Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
- Grădină și ziduri de piatră
- Locuințe mobile