K 6 Special este echipat cu un motor răcit cu apă și a fost conceput pentru curățarea frecventă, precum și pentru a face față nivelurilor semnificative de murdărie care se întâlnesc adesea pe poteci, piscine, vehicule mari etc. Gama de echipamente include un pistol cu ​​declanșare cu un adaptor practic Quick Connect printr-un furtun de înaltă presiune cu o lungime considerabilă de 10 m, un filtru de apă fiabil care protejează pompa, o lance de pulverizare Vario Power (VPS) și un blaster de murdărie cu jet cu punct rotativ . Setarea presiunii de pe VPS poate fi ajustată printr-o simplă rotire a mâinii, iar blasterul de murdărie evacuează pe scurt chiar și cea mai încăpățânată murdărie.