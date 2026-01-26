T 7 Plus T-Racer
Мощная насадка с максимальной моющей способностью, даже в углах и по краям: Насадка T 7 Plus T-Racer с дополнительной форсункой снаружи - для эффективной очистки больших площадей без брызг.
Насадка T 7 Plus T-Racer - эффективный инструмент для очистки наружных поверхностей без брызг. Две вращающиеся форсунки удаляют грязь с больших поверхностей, процесс очистки происходит вдвое быстрее по сравнению с использованием простой струйной трубки. Ещё одна форсунка в носике гарантирует эффективную очистку в углах и по краям. А благодаря встроенной насадке снаружи, разрыхленная грязь просто вымывается с очищаемой поверхности, что в последствии экономит время и усилия. Твердые поверхности, такие как камень и бетон, и более деликатные поверхности, такие как дерево, можно очистить, отрегулировав расстояние между соплом и очищаемой поверхностью. Благодаря так называемому эффекту воздушной подушки насадкой T-Racer особенно легко маневрировать. Различные функции выбираются просто с помощью педального переключателя. Даже вертикальные поверхности, такие как гаражные ворота, можно быстро очистить благодаря практичной ручке. Подходит для аппаратов высокого давления от K 4 до K 7.
Особенности и преимущества
Два вращающихся веерных соплаОтличная производительность - идеально подходит для уборки больших площадей.
БрызговикОчистка без брызг
Дополнительное мощное соплоИдеально подходит для чистки углов и краев без брызг. Легко переключаться между режимами работы с помощью ножного переключателя.
Встроенное дополнительное сопло
- Отделяемую грязь можно немедленно смыть, что экономит время на замену насадок.
Настройка высоты
- Регулировка высоты установки насадки позволяет очищать различные поверхности.
- Очистка как чувствительных, так и нечувствительных покрытий (дерево, камень)
Рукоятка
- Удобная очистка вертикальных поверхностей
Эффект "воздушной подушки"
- Скольжение по поверхности обеспечивает легкость очистки
Переключатель
- Насадка скользит по поверхности во время мытья.
Клавиши
- Удобное переключение между функциями.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,897
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,922
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|769 x 288 x 996
Видео
Совместимая техника
- G 7.180
- K
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home *EU
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Plus (CEM)
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
Области применения
- Террасы
- Гаражные ворота
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Очистка дорожек