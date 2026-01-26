T 7 Plus T-Racer

Мощная насадка с максимальной моющей способностью, даже в углах и по краям: Насадка T 7 Plus T-Racer с дополнительной форсункой снаружи - для эффективной очистки больших площадей без брызг.

Насадка T 7 Plus T-Racer - эффективный инструмент для очистки наружных поверхностей без брызг. Две вращающиеся форсунки удаляют грязь с больших поверхностей, процесс очистки происходит вдвое быстрее по сравнению с использованием простой струйной трубки. Ещё одна форсунка в носике гарантирует эффективную очистку в углах и по краям. А благодаря встроенной насадке снаружи, разрыхленная грязь просто вымывается с очищаемой поверхности, что в последствии экономит время и усилия. Твердые поверхности, такие как камень и бетон, и более деликатные поверхности, такие как дерево, можно очистить, отрегулировав расстояние между соплом и очищаемой поверхностью. Благодаря так называемому эффекту воздушной подушки насадкой T-Racer особенно легко маневрировать. Различные функции выбираются просто с помощью педального переключателя. Даже вертикальные поверхности, такие как гаражные ворота, можно быстро очистить благодаря практичной ручке. Подходит для аппаратов высокого давления от K 4 до K 7.

Особенности и преимущества
T 7 Plus T-Racer: Два вращающихся веерных сопла
Два вращающихся веерных сопла
Отличная производительность - идеально подходит для уборки больших площадей.
T 7 Plus T-Racer: Брызговик
Брызговик
Очистка без брызг
T 7 Plus T-Racer: Дополнительное мощное сопло
Дополнительное мощное сопло
Идеально подходит для чистки углов и краев без брызг. Легко переключаться между режимами работы с помощью ножного переключателя.
Встроенное дополнительное сопло
  • Отделяемую грязь можно немедленно смыть, что экономит время на замену насадок.
Настройка высоты
  • Регулировка высоты установки насадки позволяет очищать различные поверхности.
  • Очистка как чувствительных, так и нечувствительных покрытий (дерево, камень)
Рукоятка
  • Удобная очистка вертикальных поверхностей
Эффект "воздушной подушки"
  • Скольжение по поверхности обеспечивает легкость очистки
Переключатель
  • Насадка скользит по поверхности во время мытья.
Клавиши
  • Удобное переключение между функциями.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 1,897
Вес (с упаковкой) (кг) 2,922
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 769 x 288 x 996

Видео

Области применения
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Террасы
  • Гаражные ворота
  • Очистка дворовых участков и подъездных путей
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Очистка дорожек
Принадлежности
