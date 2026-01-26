Насадка T 7 Plus T-Racer - эффективный инструмент для очистки наружных поверхностей без брызг. Две вращающиеся форсунки удаляют грязь с больших поверхностей, процесс очистки происходит вдвое быстрее по сравнению с использованием простой струйной трубки. Ещё одна форсунка в носике гарантирует эффективную очистку в углах и по краям. А благодаря встроенной насадке снаружи, разрыхленная грязь просто вымывается с очищаемой поверхности, что в последствии экономит время и усилия. Твердые поверхности, такие как камень и бетон, и более деликатные поверхности, такие как дерево, можно очистить, отрегулировав расстояние между соплом и очищаемой поверхностью. Благодаря так называемому эффекту воздушной подушки насадкой T-Racer особенно легко маневрировать. Различные функции выбираются просто с помощью педального переключателя. Даже вертикальные поверхности, такие как гаражные ворота, можно быстро очистить благодаря практичной ручке. Подходит для аппаратов высокого давления от K 4 до K 7.