T 7 Plus Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior
Datorita duzei de presoune, aceasta curăță complet colțurile și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu functia de clătire - pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.
Cu ajutorul dispozitivului T-Racer T 7 Plus, suprafețele mari din exterior pot fi curățate eficient și fără stropirea utilizatorului. Brațul rotativ Twin Jet asigură îndepărtarea murdăriei de pe suprafete mari, ceea ce economisește aproximativ 50% din timpul de lucru în comparație cu lancea de pulverizare. Duza de presiune suplimentară permite de asemenea curățarea eficientă a colțurilor și a marginilor. Și cu ajutorul duzei de clătire, murdăria dizolvată poate fi clătită ușor de pe suprafața curățată. Prin reglarea distanței duzei fata de suprafata de curățare, pot fi curățate atât suprafețele dure, cum ar fi piatra și betonul, cât și suprafețele mai sensibile, cum ar fi lemnul. Diferitele funcții pot fi controlate convenabil prin apăsarea lor cu piciorul. Chiar și suprafețele verticale, cum ar fi ușile garajului, pot fi curățate în timp util datorită mânerului practic. Compatibil cu aparatele de spalat cu presiune din clasele K 4 - K 7.
Caracteristici si beneficii
Doua duze rotative cu fantaPerformanță bună - ideal pentru curățarea suprafețelor mai mari.
Apărătoare impotriva stropilorCuratare fara stropire
Duza puternica suplimentara integrataIdeal pentru curatarea fara stropi de apa a colturilor si marginilor. Comutarea fara efort între funcțiile individuale prin intermediul comutatorului actionat cu piciorul.
Duza de spălare integrată
- Murdăria dizolvată poate fi clătită direct, fără a fi necesară o munca suplimentara.
Ajustarea inaltimii
- Reglarea distanței dintre duze permite curățarea diferitelor suprafețe.
- Curatarea suprafetelor sensibile si nesensibile precum lemn si piatra.
Mâner
- Curatare comoda a suprafetelor verticale
Efect de plutire
- Curatatorul pluteste pe podea si asigura utilizarea simpla.
Șine de culisare
- Dispozitivul alunecă pe suprafață în timpul clătirii.
Functii actionate cu piciorul
- Schimbare confortabilă și ergonomică între diferitele funcții.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|769 x 288 x 996
Masini compatibile
- G 7.180
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
Domenii de intrebuintare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Terasa
- Usi de garaj
- Intrări (în curte), alei
- Grădină și ziduri de piatră
- Poteci