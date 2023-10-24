ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОЧИСТКЕ БРУСЧАТКИ
Чтобы ваш сад оставался оазисом мечты, потребуется немного усилий. Работы необходимо осуществлять не только при подготовке сада к весне, но и в течение сезона. Факт, что терраса, тропинка и подъездная дорожка покроются ветками и листьями, неизбежен. Перемена погоды также может негативно сказаться на брусчатке. На ней могут начать расти мох, сорняки или лишайники. Следуйте этим советам для очистки брусчатки.
Что учитывать при очистке брусчатки?
Со временем, из-за погодных условий и интенсивного использования, подъездная дорожка или терраса начинают выглядеть не так ново, как раньше. В некоторых случаях брусчатка может даже потерять цвет, например, после обрезки фруктовых деревьев или вечеринки в саду. Для чистки брусчатки можно использовать полезные инструменты, такие как скребки для швов, подметальные машины и аппараты высокого давления. Также брусчатку можно чистить с помощью небольшой кирки, метлы и садового шланга. Помимо специальных чистящих средств для брусчатки, можно использовать домашние средства, такие как сода, уксус или средство для мытья посуды.
Но что действительно работает? И чего лучше избегать при чистке брусчатки? Как говорят, "все дороги ведут в Рим", так и способов очистки брусчатки или удаления сорняков существует множество. В первую очередь вам понадобятся различные инструменты и чистящие средства. Лучший способ очистки брусчатки зависит от материала, из которого сделаны дорожки и проезды — это может быть натуральный камень, бетон или глина. Погодные условия, которым подвергается брусчатка, также играет роль.
Как очистить брусчатку: сначала удалите крупный мусор
Прежде чем приступать к чистке швов между камнями, удалите крупный мусор с поверхности брусчатки. Это предотвратит распространение грязи и загрязнение стен дома при основной чистке.
Для сбора листьев и веток можно использовать обычную метлу или садовые грабли. Однако лучше выбрать пластиковую модель, чтобы избежать царапин на поверхности. Тем, кому нужно очистить большие участки, подойдет подметальная машина. У неё есть несколько преимуществ: не нужно наклоняться, и это экономит много времени, так как листья и другой мусор сразу собираются в контейнер. Всё, что остаётся сделать — это опрокинуть собранные отходы в компостный бак.
В общем, крупный мусор следует регулярно удалять с брусчатки. Это помогает предотвратить образование мха, сорняков и лишайников, которые особенно хорошо растут в тенистых и влажных местах.
Совет
Регулярная чистка брусчатки необходима, особенно если на неё случайно пролились соус или вино во время барбекю или вечеринки в саду. Если на брусчатку попали жир или масло, быстро могут образоваться некрасивые и стойкие пятна. Специальные средства для чистки поверхностей из камня помогут справиться с этим, их можно нанести на загрязнённую поверхность с помощью аппарата высокого давления или распылителя. Если под рукой нет специального средства, масляные пятна можно удалить абсорбирующим материалом, таким как кошачий наполнитель или опилки, которые затем можно просто смести.
Чистка швов между плитками
После удаления крупного мусора, следует сосредоточиться на очистке швов между плитками. Этот шаг нельзя пропускать, поскольку в этих местах часто растут сорняки, в противном случае есть возможность разбросать их по всей поверхности брусчатки, когда будете ее промывать.
Для удаления нежелательной растительности из швов лучше всего подходит специальный скребок для швов. В качестве альтернативы можно использовать обычную садовую мотыгу или садовую лопатку. Этот метод недорогой и экологически чистый, но требует много времени и терпения. Кроме того, неправильная работа может привести к болям в спине и коленях из-за частых наклонов. Одуванчики и другие сорняки можно эффективно и безболезненно удалить с помощью аккумуляторного удалителя сорняков. Будь то каменная терраса или подъездная дорожка, этот инструмент делает чистку брусчатки безопасной и легкой:
- Во время работы всегда надевайте соответствующую защитную одежду, включая прочную обувь, перчатки, а при необходимости — защитные очки и наушники.
- Сначала отрегулируйте длину телескопической ручки, вставьте щётку и настройте поворотную головку. Затем вставьте аккумулятор в держатель до щелчка. Устройство включается одновременным нажатием на кнопку разблокировки и переключатель. Теперь инструмент можно медленно вести, слегка наклоняя его над поверхностью. Это обеспечивает удаление всех сорняков с поверхности брусчатки вращающейся щёткой. Повторите этот шаг, если ростки очень стойкие. Затем соберите сорняки и утилизируйте их.
Как чистить брусчатку с помощью садового шланга или мойки высокого давления?
После того как вы подмели грязь и удалили все сорняки из швов, можно приступать к очистке поверхности брусчатки. Если вы хотите очистить её тщательно, можно использовать аппарат высокого давления. В качестве альтернативы подойдет ручная портативная мойка. Теоретически, можно использовать воду из дома и мыть брусчатку садовым шлангом с насадкой-распылителем. Такой метод неплохо может очистить брусчатку, однако мойка высокого давления позволяет более эффективно очистить как швы, так и поверхность от грязи.
Мойка высокого давления в сочетании с грязевой фрезой — отличное решение. Это позволяет удалить не только сорняки и мох с поверхности, но и грязь из углублений. Регулярное проведение такой уборки уменьшает вероятность роста сорняков и помогает сохранить красивый внешний вид брусчатки.
Очистка брусчатки мойкой высокого давления и грязевой фрезой осуществляется в три простых шага:
- Присоедините грязевую фрезу к мойке высокого давления в зависимости от модели.
- Держите струю почти вертикально над поверхностью и медленно проводите ею по брусчатке, удерживая расстояние в 15 см от земли. Если вы направляете поток на швы, имейте в виду, что любой материал в швах может быть вымыт. После этого швы, возможно, придется заново заполнить песком.
- Когда закончите, соберите и утилизируйте сорняки.
Важно всегда работать вдоль уклона, чтобы грязная вода стекала и не распространялась на уже очищенную поверхность. Вкратце, мойки высокого давления — это эффективный способ очистки мощеных дорожек и каменных террас. Особенно на ровных поверхностях отлично справляется насадка для очистки больших площадей. Она позволяет тщательно удалять зеленые отложения и грязь даже в труднодоступных углах и на краях. Благодаря ополаскивающей насадке, грязная вода сразу смывается. Другие преимущества: вы защищены во время работы, а уборка проходит быстрее, чем с помощью обычной очистительной насадки.
Можно ли чистить любой тип брусчатки мойкой высокого давления?
Дорожки из натурального камня, такого как гранит или базальт, достаточно прочны и подходят для очистки мойкой высокого давления. Однако с бетонной или терракотовой брусчаткой ситуация иная. Водяной поток может быстро повредить поверхность. Также, если у брусчатки очень широкие швы, следует быть осторожным при работе с водяной струей, так как каменные плиты могут ослабнуть. Лучше всего уточнить у продавцов тротуарной плитки, какой тип камня подходит для очистки мойкой высокого давления.
Для тех, кто уже знает, что мойка высокого давления не подходит для их каменной террасы, но хочет эффективно очистить её и сэкономить время, можно выбрать портативную мойку среднего давления. Устройство, позволяющее провести деликатную, но успешную чистку. Очистка становится особенно эффективной с подходящей насадкой-шваброй. В качестве альтернативы можно использовать роторную насадку, которая без труда удаляет даже сильные загрязнения.
Помогают ли домашние средства при очистке брусчатки?
Чтобы избавиться от мха и сорняков, можно использовать несколько домашних средств вместо специальных чистящих концентратов. Например, если вы не используете специальное средство для очистки камня, можно использовать средство для мытья посуды или соду. Те, кто выбирает домашние средства, должны всегда следить за тем, чтобы они были биоразлагаемыми. Также при их использовании необходимо надевать защитную одежду и очки, особенно для защиты глаз и рук.