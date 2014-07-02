Комплект для прочистки труб PC 20

Комплект для промывки труб и желобов со шлангом высокого давления 20 метров работает от аппарата высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов.

Комплект для промывки труб и желобов со шлангом высокого давления 20 метров работает от бытовой мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.

Особенности и преимущества
Легкая очистка благодаря высокому давлению
  • Эффективное и быстрое удаление засорений в трубах
Четыре направленные назад струи высокого давления
  • Легко продвигается по трубам
Защита от изгибов и переломов
  • Защищен от заломов и изгибов
Латунное соединение
  • Долгий срок службы.
Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 20
Цвет Черный
Вес (кг) 0,26
Вес (с упаковкой) (кг) 2,541
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 250 x 340 x 100

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Для очистки водостоков
  • Для очистки сливных труб
  • Для очистки водосточных желобов
Принадлежности
