Щеточный ремень для WRE 18-55
Запасной нейлоновый щеточный ремень подходит к предлагаемым Kärcher эргономичным удалителям сорняков WRE 18-55 и WRE 4 Battery.
Заросшие сорняками садовые дорожки и мощеные площадки выглядят неэстетично, что заставляет искать способы быстрого и легкого удаления нежелательной растительности. Эффективным решением являются удалители сорняков от Kärcher WRE 4 Battery и WRE 18-55 – благодаря мощному электродвигателю, высокой частоте вращения щеточной головки и, прежде всего, высокоэффективному и не повреждающему поверхности нейлоновому щеточному ремню. Изнашивающийся с течением времени щеточный ремень заменяется очень быстро и без применения инструментов, после чего можно сразу продолжить борьбу с сухим мхом и сорняками – в удобной вертикальной позе и с превосходным результатом.
Особенности и преимущества
Высокоэффективная нейлоновая щетина
Замена щетки без применения инструментов
- Для легкой замены изношенных щетинок
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|0,046
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,091
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|315 x 75 x 18
Области применения
- Мох
- Сорняки