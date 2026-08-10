Щеточный ремень для WRE 18-55

Запасной нейлоновый щеточный ремень подходит к предлагаемым Kärcher эргономичным удалителям сорняков WRE 18-55 и WRE 4 Battery.

Заросшие сорняками садовые дорожки и мощеные площадки выглядят неэстетично, что заставляет искать способы быстрого и легкого удаления нежелательной растительности. Эффективным решением являются удалители сорняков от Kärcher WRE 4 Battery и WRE 18-55 – благодаря мощному электродвигателю, высокой частоте вращения щеточной головки и, прежде всего, высокоэффективному и не повреждающему поверхности нейлоновому щеточному ремню. Изнашивающийся с течением времени щеточный ремень заменяется очень быстро и без применения инструментов, после чего можно сразу продолжить борьбу с сухим мхом и сорняками – в удобной вертикальной позе и с превосходным результатом.

Особенности и преимущества
Высокоэффективная нейлоновая щетина
Замена щетки без применения инструментов
  • Для легкой замены изношенных щетинок
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Вес (кг) 0,046
Вес (с упаковкой) (кг) 0,091
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 315 x 75 x 18
Совместимая техника
Области применения
  • Мох
  • Сорняки
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Created with AI (artificial intelligence)

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