Заросшие сорняками садовые дорожки и мощеные площадки выглядят неэстетично, что заставляет искать способы быстрого и легкого удаления нежелательной растительности. Эффективным решением являются удалители сорняков от Kärcher WRE 4 Battery и WRE 18-55 – благодаря мощному электродвигателю, высокой частоте вращения щеточной головки и, прежде всего, высокоэффективному и не повреждающему поверхности нейлоновому щеточному ремню. Изнашивающийся с течением времени щеточный ремень заменяется очень быстро и без применения инструментов, после чего можно сразу продолжить борьбу с сухим мхом и сорняками – в удобной вертикальной позе и с превосходным результатом.