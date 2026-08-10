Nu este plăcut să vezi buruieni crescând pe alei și pe pereți. Dar este mult mai plăcut dacă prezenta lor nedorită poate fi eliminată rapid și fără efort, cu ajutorul aparatelor de indepartat buruienilor WRE 4 Battery și WRE 18-55 de la Kärcher. Datorita unui motor puternic, a vitezei de rotatie și mai ales a benzii cu peri din nailon, care nu deterioreaza suprafețele, dar foarte eficientă. În cazul în care banda cu peri se uzează, aceasta poate fi înlocuită în câțiva pași fără unelte. Asta este tot ce ai nevoie pentru ca munca să continue. Îndepărtează rapid și complet mușchiul uscat și buruienile într-o poziție care nu îți solicită spatele.