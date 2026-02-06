Aparat de indepartat buruienile cu acumulator WRE 18-55 Battery
Pentru îndepărtarea mușchiului și a buruienilor de pe suprafețele dure - aparatul pentru îndepărtarea buruienilor WRE 18-55 are o perie inovatoare care se schimbă ușor, fără unelte adiționale.
Aparatul pentru îndepărtarea buruienilor WRE 18-55 Battery face ca această sarcină să fie foarte simplă și confortabilă. În combinație cu un motor puternic și o viteză mare de rotație a periei, capătul periei reglabil cu peri din nylon asigură îndepărtarea mușchiului și a buruienilor fără efort de pe suprafețele dure. În plus, peria poate fi schimbată ușor, fără unelte adiționale. Designul ergonomic al aparatului asigură confort în utilizare. Setul de livrare nu conține acumulator și încărcător.
Caracteristici si beneficii
Perie din nailon inovatoarePerii de nailon aliniați special și viteză mare pentru îndepărtarea mușchiului uscat și a buruienilor.
Asistenţă de proximitateCapul rotativ, care se rotește la 360°, favorizează o postură optimă de lucru fără efort.
Înlocuirea periei fără sculePentru înlocuirea cu ușurință a setului de perii uzate.
Cap rotativ de curățare
- Unghiul poate fi adaptat individual la diferite situații de curățare și inaltimi ale corpului.
Maner telescopic din aluminiu
- Permite o poziție verticală de lucru cu diferite inaltimi ale corpului.
Mâner cu design ergonomic
- O poziție confortabilă de lucru, care nu solicita spatele.
Inel pentru agățarea aparatului integrat în mâner
- Pentru depozitare / suspendare ușoară.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Garantează mobilitate și flexibilitate maximă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Viteza periilor (rpm)
|2300 - 2800
|Diametru perie (mm)
|180
|Material perie
|Nailon
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 15 (2,5 Ah) / approx. 30 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1320 x 230 x 380
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Perie: 2 Bucată
Echipament
- Apărătoare impotriva stropilor
- Poziție de parcare
- Maner telescopic din aluminiu
- Buclă pentru depozitare
- Întrerupător de siguranță
Video
Domenii de intrebuintare
- Mușchi
- Buruieni
- Suprafețe din piatră