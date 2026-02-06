Aparat de indepartat buruienile cu acumulator WRE 5 Battery Set
Setul WRE 18-55 Battery Set pentru îndepărtarea mușchiului și a buruienilor conține acumulator și încărcător. Ideal pentru poteci, terase și intrări.
Îndepărtarea mușchiului și a buruienilor fără disconfort la nivelul spatelui și a genunchilor este posibilă cu ajutorul aparatului ergonomic WRE 18-55 Battery Set. Setul include acumulator și încărcător. Datorită periei inovatoare cu sistem de schimbare fără unelte, mușchiul și buruienile sunt îndepărtate cu ușurință de pe poteci și terase.
Caracteristici si beneficii
Perie din nailon inovatoarePerii de nailon aliniați special și viteză mare pentru îndepărtarea mușchiului uscat și a buruienilor.
Asistenţă de proximitateCapul rotativ, care se rotește la 360°, favorizează o postură optimă de lucru fără efort.
Înlocuirea periei fără sculePentru înlocuirea cu ușurință a setului de perii uzate.
Cap rotativ de curățare
- Unghiurile pot fi reglate individual pentru a se potrivi diferitelor situații de curățare și persoanelor de diferite înălțimi.
Maner telescopic din aluminiu
- Permite o poziție verticală de lucru cu diferite inaltimi ale corpului.
Mâner cu design ergonomic
- O poziție confortabilă de lucru, care nu solicita spatele.
Inel pentru agățarea aparatului integrat în mâner
- Pentru depozitare / suspendare ușoară.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Garantează mobilitate și flexibilitate maximă.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Viteza periilor (rpm)
|2300 - 2800
|Diametru perie (mm)
|180
|Material perie
|Nailon
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 15 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|300
|Curent de încărcare. (A)
|0,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1320 x 230 x 380
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător baterie standard 18 V (1 buc.)
- Perie: 2 Bucată
Echipament
- Apărătoare impotriva stropilor
- Poziție de parcare
- Maner telescopic din aluminiu
- Buclă pentru depozitare
- Întrerupător de siguranță
Video
Domenii de intrebuintare
- Mușchi
- Buruieni
- Suprafețe din piatră