Аккумуляторный удалитель сорняков WRE 5 Battery Set
Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте: набор аккумуляторов WRE 18 -55 для удаления мха и сорняков. Идеально подходит для дорожек, террас и входов.
Удаляйте надоедливый мох и сорняки, не напрягая спину и колени: с помощью эргономичного устройства для удаления сорняков WRE 18-55 Battery Set. Аккумулятор и зарядное устройство уже входят в комплект. Благодаря инновационной концепции щеток с системой смены, не требующей инструментов, у мха и сорняков больше нет шансов оставатся на дорожках и двориках вокруг дома. Кроме того, каток из щетины можно легко заменить без использования инструментов благодаря новой системе блокировки. Эргономичный дизайн аккумуляторной машины для удаления сорняков гарантирует, что с ней удобно работать, не требуя ползания по земле.
Особенности и преимущества
Инновационная щеточная головкаСпециально выровненные нейлоновые щетинки и высокая скорость вращения щетки для поверхностного удаления сухого мха и сорняков.
Дополнительная рукояткаПоворот крепления в секторе 360° обеспечивает работу в оптимальном положении без усилий.
Замена щетины без инструментовДля легкой замены изношенных щетинок
Поворотная чистящая головка
Рукоятка с телескопической алюминиевой штангой для работы в вертикальном положении
- Обеспечивает вертикальное рабочее положение даже для людей разного роста.
Эргономичная рукоятка
- Удобное рабочее положение, облегчает нагрузку на вашу спину.
Петля для подвешивания устройства встроена в ручку
- Для простого хранения
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Гарантия максимальной мобильности и гибкости.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Частота вращения щетки (об/мин)
|2300 - 2800
|Диаметр щетки (мм)
|180
|Материал щетины
|Нейлон
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|2,5
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|макс. 15 (2,5 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|прим. 15 (2,5 А·ч)
|Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин)
|300
|Зарядный ток (A)
|0,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,85
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,871
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1320 x 230 x 380
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Стандартное зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
- Щетина: 2 шт.
Оснащение
- Брызговик
- Возможность «парковки»
- Рукоятка с телескопической алюминиевой штангой для работы в вертикальном положении
- Крючок для хранения
- Предохранитель
Видео
Области применения
- Мох
- Сорняки
- Камень