Удаляйте надоедливый мох и сорняки, не напрягая спину и колени: с помощью эргономичного устройства для удаления сорняков WRE 18-55 Battery Set. Аккумулятор и зарядное устройство уже входят в комплект. Благодаря инновационной концепции щеток с системой смены, не требующей инструментов, у мха и сорняков больше нет шансов оставатся на дорожках и двориках вокруг дома. Кроме того, каток из щетины можно легко заменить без использования инструментов благодаря новой системе блокировки. Эргономичный дизайн аккумуляторной машины для удаления сорняков гарантирует, что с ней удобно работать, не требуя ползания по земле.