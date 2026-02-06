Аккумуляторный удалитель сорняков WRE 5 Battery Set

Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте: набор аккумуляторов WRE 18 -55 для удаления мха и сорняков. Идеально подходит для дорожек, террас и входов.

Удаляйте надоедливый мох и сорняки, не напрягая спину и колени: с помощью эргономичного устройства для удаления сорняков WRE 18-55 Battery Set. Аккумулятор и зарядное устройство уже входят в комплект. Благодаря инновационной концепции щеток с системой смены, не требующей инструментов, у мха и сорняков больше нет шансов оставатся на дорожках и двориках вокруг дома. Кроме того, каток из щетины можно легко заменить без использования инструментов благодаря новой системе блокировки. Эргономичный дизайн аккумуляторной машины для удаления сорняков гарантирует, что с ней удобно работать, не требуя ползания по земле.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный удалитель сорняков WRE 5 Battery Set: Инновационная щеточная головка
Инновационная щеточная головка
Специально выровненные нейлоновые щетинки и высокая скорость вращения щетки для поверхностного удаления сухого мха и сорняков.
Аккумуляторный удалитель сорняков WRE 5 Battery Set: Дополнительная рукоятка
Дополнительная рукоятка
Поворот крепления в секторе 360° обеспечивает работу в оптимальном положении без усилий.
Аккумуляторный удалитель сорняков WRE 5 Battery Set: Замена щетины без инструментов
Замена щетины без инструментов
Для легкой замены изношенных щетинок
Поворотная чистящая головка
Рукоятка с телескопической алюминиевой штангой для работы в вертикальном положении
  • Обеспечивает вертикальное рабочее положение даже для людей разного роста.
Эргономичная рукоятка
  • Удобное рабочее положение, облегчает нагрузку на вашу спину.
Петля для подвешивания устройства встроена в ручку
  • Для простого хранения
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Гарантия максимальной мобильности и гибкости.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Частота вращения щетки (об/мин) 2300 - 2800
Диаметр щетки (мм) 180
Материал щетины Нейлон
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 2,5
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) макс. 15 (2,5 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) прим. 15 (2,5 А·ч)
Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин) 300
Зарядный ток (A) 0,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,85
Вес (с упаковкой) (кг) 4,871
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1320 x 230 x 380

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
  • Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Стандартное зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
  • Щетина: 2 шт.

Оснащение

  • Брызговик
  • Возможность «парковки»
  • Рукоятка с телескопической алюминиевой штангой для работы в вертикальном положении
  • Крючок для хранения
  • Предохранитель
Аккумуляторный удалитель сорняков WRE 5 Battery Set
Видео

Области применения
  • Мох
  • Сорняки
  • Камень
Принадлежности
