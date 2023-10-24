Работы по дому: Как избежать пыли

Однако DIY не ограничивается садом, работы можно выполнять и в доме. Спустя несколько лет вполне нормально, что некоторые предметы, такие как кухня, кафельный фартук в ванной или шкаф в гостиной, требуют обновления. В любом DIY-проекте, скорее всего, будет покраска и сверление.

Если в доме проводится ремонт или другие крупные работы, вполне естественно, что образуется много строительного мусора — например, при сносе старых стен или сверлении в них. Чтобы снова сделать помещение пригодным для жизни, сначала нужно вынести крупные части мусора вручную или с помощью совка. Для эффективного удаления мелкой пыли можно использовать пылесос для сухой и влажной уборки с интегрированным фильтр-мешком. Он особенно легко собирает строительный мусор, такой как штукатурка, цемент или кусочки кирпича. Пылесос также с лёгкостью справляется с влажной грязью, которая может появиться при снятии обоев.

Пылесос для сухой и влажной уборки полезен даже для небольших ремонтных проектов, позволяя избежать дорогостоящей генеральной уборки после завершения работы. Благодаря большому количеству насадок пыль можно предотвратить. В некоторых проектах, таких как установка новых светильников на потолке, больше времени уходит на укрывание мебели и уборку, чем на саму работу. Насадка пылеулавливатель для сверла может помочь! Этот аксессуар просто подключается к шлангу пылесоса. Чтобы собрать сверлильную пыль, насадка устанавливается на нужное место на стене или потолке, и пылесос включается. Пылеулавливатель остаётся прочно закреплённым на месте. Теперь вы можете сверлить, не беспокоясь о пыли или остатках, так как она сразу же всасывается пылесосом для сухой и влажной уборки. Совет: лучше оставить пылесос включённым на некоторое время после сверления. Это предотвратит оседание лишней пыли на полу.