ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ DIY
Ничто не приносит такого удовлетворения, как создание чего-то своими руками! Весна — идеальное время для занятий DIY, когда солнце начинает чаще появляться, а дни становятся длиннее. Если вы решитесь взяться за проект по дому или в саду, вы наверняка столкнетесь с грязью и пылью. С этими советами по DIY ваша мастерская будет выглядеть как новая после завершения работы.
Подготовка — ключ к успеху
Известно, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Соответственно, и без грязи и пыли не обойтись в DIY-проектах. Не удивляйтесь, если уборка станет неотъемлемой частью после завершения вашего ремонта. Это особенно важно для людей с аллергией. Многие DIY-энтузиасты используют коммерческие пылесосы для уборки мастерской. Однако из-за крупного мусора и большого количества пыли такие устройства могут быстро выйти из строя. Для эффективного удаления как мелкой, так и крупной пыли, а также для предотвращения её появления, лучше использовать пылесос для сухой и влажной уборки.
Сад своими руками: Украсьте территорию вокруг
Когда весной начинают подниматься температуры, природа пробуждается от зимнего сна, что сигнализирует о времени привести в порядок сад, а значит, заняться DIY! Терраса, цветочные и овощные грядки, а также садовая мебель требуют внимания после зимнего пренебрежения. Уход за садом стоит на повестке дня.
После того как дорожки вокруг дома были очищены от листьев и грязи, терраса подметена, а газон ухожен, у вас появляется время сосредоточиться на небольших DIY-проектах. Существует множество советов и инструкций по улучшению вашего сада по своему вкусу. Часто это включает расширение внешней зоны дома элементами, которые вы строите сами. Одной из популярных тенденций последних лет стали самодельные клумбы из камня или дерева. В конце концов, приподнятые клумбы и ящики для растений не только практичны и красивы, но и позволяют растениям расти даже в местах с неблагоприятными почвенными условиями. Самодельная садовая мебель, несомненно, является одним из самых популярных DIY-проектов.
Совет
После того как вы пилили дерево или камень, пылесос для сухой и влажной уборки поможет эффективно удалить образовавшуюся пыль. И если при пересадке или посадке грядок и ящиков для растений произошла маленькая оплошность, вы сможете просто собрать воду и мокрую грязь с помощью этого пылесоса. Такие пылесосы доступны как в проводных, так и в аккумуляторных моделях. Беспроводные устройства с перезаряжаемыми аккумуляторами не требуют электрической розетки и предоставляют пользователям больше свободы и гибкости. Для больших площадей подметальная машина — хороший выбор для быстрой и легкой уборки лепестков, песка, земли или листьев.
Работы по дому: Как избежать пыли
Однако DIY не ограничивается садом, работы можно выполнять и в доме. Спустя несколько лет вполне нормально, что некоторые предметы, такие как кухня, кафельный фартук в ванной или шкаф в гостиной, требуют обновления. В любом DIY-проекте, скорее всего, будет покраска и сверление.
Если в доме проводится ремонт или другие крупные работы, вполне естественно, что образуется много строительного мусора — например, при сносе старых стен или сверлении в них. Чтобы снова сделать помещение пригодным для жизни, сначала нужно вынести крупные части мусора вручную или с помощью совка. Для эффективного удаления мелкой пыли можно использовать пылесос для сухой и влажной уборки с интегрированным фильтр-мешком. Он особенно легко собирает строительный мусор, такой как штукатурка, цемент или кусочки кирпича. Пылесос также с лёгкостью справляется с влажной грязью, которая может появиться при снятии обоев.
Пылесос для сухой и влажной уборки полезен даже для небольших ремонтных проектов, позволяя избежать дорогостоящей генеральной уборки после завершения работы. Благодаря большому количеству насадок пыль можно предотвратить. В некоторых проектах, таких как установка новых светильников на потолке, больше времени уходит на укрывание мебели и уборку, чем на саму работу. Насадка пылеулавливатель для сверла может помочь! Этот аксессуар просто подключается к шлангу пылесоса. Чтобы собрать сверлильную пыль, насадка устанавливается на нужное место на стене или потолке, и пылесос включается. Пылеулавливатель остаётся прочно закреплённым на месте. Теперь вы можете сверлить, не беспокоясь о пыли или остатках, так как она сразу же всасывается пылесосом для сухой и влажной уборки. Совет: лучше оставить пылесос включённым на некоторое время после сверления. Это предотвратит оседание лишней пыли на полу.
Уборка гаража, мастерской и сарая после завершения DIY-проекта
Для любителей DIY наличие подходящей мастерской крайне важно. В ней можно безопасно хранить все инструменты, оборудование или строительные материалы, а также спокойно работать, например, строгать дерево. Неудивительно, что многие домовладельцы оборудуют для этих целей отдельное помещение в доме. С другой стороны, для тех, у кого меньше места или кто занимается DIY лишь время от времени, гараж становится идеальным местом для работы. Паркуя машину снаружи, любители DIY получают достаточно пространства, тишины, покоя и электрических розеток, чтобы приступить к своим проектам. Но как же предотвратить появление пыли? И как убрать гараж после завершения работы?
Пылесос для сухой и влажной уборки — идеальный помощник для вашей мастерской. Если вы пилите дерево или камень в гараже и хотите избежать пыли, используйте пылесос во время работы. Некоторые модели оснащены встроенной розеткой для дополнительной гибкости. Ленточные или циркулярные пилы, фрезеры и шлифовальные машины можно подключать непосредственно к пылесосам для сухой и влажной уборки через розетку. Пылесос автоматически включается или выключается вместе с инструментом, и грязь, образующаяся при строгании, пилении или шлифовке, удаляется сразу же. Также пылесос отлично подходит для удаления древесной пыли. Чтобы эффективно собирать мелкую пыль, достаточно вставить фильтр-мешок.
Совет
Если вы уже убираете гараж, почему бы не пропылесосить и машину? Широкий ассортимент насадок для уборки автомобилей можно прикрепить к пылесосу для сухой и влажной уборки, чтобы очистить коврики, небольшие отсеки для хранения и даже пространство между сиденьями.
Уборка садового сарая
Вместо того чтобы заниматься делами в гараже, многие амбициозные мастера оборудуют небольшую мастерскую в сарае. Установить верстак обычно не составляет труда, и это позволяет выполнять как мелкие, так и крупные работы по дому и саду. Если у вас есть такой сарай, вы наверняка заметили, что из-за большого количества DIY-проектов порядок в нем часто отходит на второй план. Если в сарае есть инструменты и оборудование, которые используются не постоянно, на них может скапливаться грязь, пыль или даже заводиться насекомые, такие как жуки, муравьи или пауки. Поэтому рекомендуется регулярно убирать сарай, особенно после завершения крупных DIY-проектов в мастерской.
Первым делом стоит задуматься об организации сарая. Полки и кронштейны на стенах не только помогают поддерживать порядок, но и значительно упрощают уборку мастерской. Поэтому лучше всего для любителей DIY тщательно убрать сарай перед его чисткой. Мелкие труднодоступные участки в мастерской можно очистить с помощью пылесоса для сухой и влажной уборки. Все, что нужно сделать, — это прикрепить обычную всасывающую трубку, включить пылесос и очистить пространство между кронштейнами, полками и инструментами.
Не беспокойтесь, если наткнетесь на гвозди или шурупы, спрятавшиеся в щелях. Пылесос для сухой и влажной уборки также способен быстро и легко удалить крупные и острые материалы, не повредившись благодаря своей высокой прочности и специальным всасывающим трубкам различных размеров. Даже большие участки между циркулярными пилами или верстаками легко очищаются с помощью пылесоса. Это возможно благодаря тому, что большинство моделей оснащены функцией выдувания, что позволяет не только всасывать грязь, но и эффективно удалять древесную пыль и другие загрязнения даже из самых труднодоступных щелей с помощью сильного потока воздуха.