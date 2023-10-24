Как очистить окна гаража

Во многих гаражах есть маленькие окна, которые не следует упускать из виду при тщательной уборке. Гаражные двери часто имеют пластиковое остекление, которое часто повреждается под воздействием погодных условий. Чтобы тщательно очистить такое остекление, можно использовать аппарат высокого давления. Убедитесь, что уровень давления установлен на "SOFT", чтобы на окна не оказывалось слишком сильное давление во время чистки.

Альтернативным способом очистки стеклянных окон может быть использование пароочистителя, который не требует химических средств и обеспечивает чистоту окон только с использованием воды. Сначала устройство равномерно обрабатывает окно паром, затем с помощью ручной насадки и микрофибры можно протереть окно, чтобы удалить грязь. После этого остатки воды от конденсата необходимо убрать с помощью скребка или сухой микрофибры. Пластиковые стекла, однако, не следует чистить пароочистителем, так как температура пара может достигать более 100 °C и повредить пластик.

Аккумуляторный стеклоочиститель также является хорошим вариантом для очистки гаражных окон. Он обеспечивает чистоту окон без разводов. Для этого просто смешайте воду с концентратом для мытья окон, нанесите смесь на окно с помощью распылителя, удалите грязь с помощью микрофибры и соберите влагу с помощью устройства.