УБОРКА ГАРАЖА МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ЛЁГКОЙ
Со временем в гаражах накапливается грязь, особенно если они используются и как мастерские. Дверь гаража становится магнитом для пыли и грязи, так как часто не защищена должным образом от погодных условий. Однако с помощью этих советов вы легко сможете избавиться от грязи в гараже и мастерской, будь то с помощью многофункционального пылесоса, аппарата высокого давления или пароочистителя.
Как часто нужно чистить гаражную дверь?
Гаражную дверь следует чистить не реже одного раза в год. Если вы живете в районе с частыми изменениями погоды, имеет смысл очищать дверь гаража каждые два-три месяца. Частота уборки полностью зависит от того, насколько защищен гараж и насколько экстремален климат в вашем регионе. После очень холодных и суровых зим, наводнений, града или сильных ветров на двери гаража оседает много грязи, поэтому её следует чистить чаще. Это важно не только с эстетической точки зрения, но и для функциональности двери, так как она может перестать работать, если её детали засорятся, например, из-за пыльцы и пыли, или грязи, которая оседает на поверхности.
Как правильно чистить гаражную дверь?
Гаражную дверь можно очистить вручную классическим способом с помощью теплой воды и моющего средства. Однако это может занять довольно много времени и усилий. Чтобы сильно загрязненная гаражная дверь снова выглядела как новая, мы рекомендуем очистить её с помощью аппарата высокого давления. Это устройство удаляет даже самую стойкую грязь благодаря регулируемому давлению воды. На пистолете самого устройства можно выбрать один из трёх уровней давления в зависимости от того, для чего используется устройство. Для более деликатных поверхностей есть режим "SOFT", который можно установить прямо на пистолете, не опуская устройство на пол. Для более прочных материалов можно выбрать более высокий уровень давления.
Чистка гаражной двери: учитывайте тип материала
При чистке гаражной двери следует обращать внимание на материал:
- Для окрашенных металлических дверей имеет смысл сначала использовать специальное чистящее средство для краски, чтобы сгладить поверхность и удалить мелкие царапины. После этого можно нанести полироль для придания блеска.
- После чистки деревянной двери гаража её можно обработать воском или лаком для усиления эффекта.
- После чистки пластиковой двери гаража поверхность можно защитить от погодных и экологических воздействий с помощью специальных чистящих средств для пластика.
Как очистить окна гаража
Во многих гаражах есть маленькие окна, которые не следует упускать из виду при тщательной уборке. Гаражные двери часто имеют пластиковое остекление, которое часто повреждается под воздействием погодных условий. Чтобы тщательно очистить такое остекление, можно использовать аппарат высокого давления. Убедитесь, что уровень давления установлен на "SOFT", чтобы на окна не оказывалось слишком сильное давление во время чистки.
Альтернативным способом очистки стеклянных окон может быть использование пароочистителя, который не требует химических средств и обеспечивает чистоту окон только с использованием воды. Сначала устройство равномерно обрабатывает окно паром, затем с помощью ручной насадки и микрофибры можно протереть окно, чтобы удалить грязь. После этого остатки воды от конденсата необходимо убрать с помощью скребка или сухой микрофибры. Пластиковые стекла, однако, не следует чистить пароочистителем, так как температура пара может достигать более 100 °C и повредить пластик.
Аккумуляторный стеклоочиститель также является хорошим вариантом для очистки гаражных окон. Он обеспечивает чистоту окон без разводов. Для этого просто смешайте воду с концентратом для мытья окон, нанесите смесь на окно с помощью распылителя, удалите грязь с помощью микрофибры и соберите влагу с помощью устройства.
Чистка подъездной дорожки к гаражу
Дорожка перед гаражом — это место, где часто накапливается стойкая грязь. Для того чтобы очистить её от мусора, такого как листья, почва и пыль, идеально подойдёт подметальная машина. Благодаря эргономичной, регулируемой по высоте рукоятке, нет необходимости наклоняться, и очистка территории не требует больших усилий. Стоит отметить, что даже гравий, оставшийся после зимы, можно убрать с помощью подметальной машины. Если подъезд к гаражу очень грязный, можно снова использовать аппарат высокого давления:
- Перед тем как использовать мойку высокого давления, необходимо удалить весь свободный мусор с помощью подметальной машины.
- Если дорожка сильно загрязнена, для предварительной очистки можно использовать средство для очистки камня и фасадов, чтобы растворить стойкую грязь.
- Затем аппарат высокого давления в сочетании с насадкой для очистки поверхностей или насадкой T-Racer позволит легко справиться с очисткой подъездной дорожки.
Уборка внутри гаража и мастерской — просто
Многие люди не имеют отдельной мастерской, поэтому часто используют гараж для своих проектов. Это может привести к тому, что гараж становится пыльным и грязным, особенно когда некоторые инструменты и устройства не используются часто, и на них скапливается грязь. Поэтому первым шагом будет организация пространства в гараже или мастерской. Стеллажи и системы хранения облегчают уборку в мастерской. Перед началом уборки гаража или мастерской рекомендуется избавиться от всего, что больше не нужно. Соседи, друзья или родственники могут найти применение вашим ненужным цветочным горшкам или ящикам с инструментами. После того как помещение тщательно приведено в порядок, можно приступать к уборке.
Уборка гаража и мастерской — как правильно действовать
В большинстве гаражей и мастерских бетонные полы, так как они прочные и легко чистятся. Для очистки бетонного пола гаража рекомендуется сначала пройтись по нему подметальной машиной. Это предотвратит попадание мусора, такого как пыль или листья, в дом. В качестве альтернативы можно использовать пылесос для сухой и влажной уборки, так как он может собирать как сухую, так и влажную грязь. При уборке в мастерской стоит обратить внимание на премиальные продукты. Они более прочные и, следовательно, могут справляться с острыми или твердыми материалами, такими как гвозди или шурупы. Пылесос — отличный выбор для мастерских, где на полу часто оказываются мелкие металлические предметы. Это делает его идеальным для уборки полов в мастерской. Все пылесосы для влажной и сухой уборки также оснащены широким и гибким шлангом, что гарантирует, что вы можете пылесосить, не беспокоясь о засорении шланга. Если гараж очень грязный, аппарат высокого давления идеально подходит для чистки бетонного пола. Однако если в гараже проводится влажная уборка, важно заранее убедиться, что грязная вода может легко стекать. Ещё один вариант — подключить насадку PS 30 к аппарату высокого давления для очистки пола гаража. Интегрированные стяжки на щетке позволяют легко вытолкнуть воду из гаража. В качестве альтернативы можно использовать пылесос для влажной и сухой уборки, чтобы избавиться от остаточной воды.
Внимание, масляные пятна!
В местах, где есть моторное масло, есть риск утечек, которые могут оставить на полу масляные лужи. Очень важно, чтобы масляные лужи в гараже были впитаны с помощью связывающего вещества и затем утилизированы должным образом, с соблюдением экологических норм. Оставшееся пятно можно обработать мылом от пятен и горячей водой. Сначала налейте на масляное пятно смесь горячей воды и мыла и подождите некоторое время, чтобы раствор начал действовать, затем тщательно протрите пятно горячей водой.