УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ: СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА ЭКСТЕРЬЕРОМ И ИНТЕРЬЕРОМ
Если вы хотите наслаждаться своей машиной на протяжении многих лет, необходимо о ней заботиться. Хороший уход за автомобилем включает не только регулярную мойку, но и уход за лакокрасочным покрытием и кузовом, а также поддержание чистоты внутри. Для этого нужно совсем немного времени, подходящее оборудование для очистки и несколько средств для ухода. Здесь представлены лучшие советы по уходу за автомобилем.
Уход за автомобилем означает сохранение ценности
Уход за вашим автомобилем не только гарантирует, что он будет выглядеть хорошо в течение долгого времени, но и сохранит его стоимость. Например, регулярная защита лакокрасочного покрытия предотвращает повреждения от погодных условий, соли и грязи зимой, а также от пыльцы и насекомых летом. Он также защищает от ржавчины, которая делает поверхности пористыми и со временем повреждает автомобиль.
Уход за вашим автомобилем
Прежде чем приступать к уходу за лакокрасочным покрытием, сиденьями из ткани или кожи, пластиковыми, стеклянными и металлическими поверхностями, необходимо тщательно очистить автомобиль. Чтобы сохранить его стоимость, важны как внешний, так и внутренний уход. Регулярно очищайте кузов снаружи, а не только когда машина очень грязная. Частая мойка всегда полезна для транспортного средства, будь то в автоматическая мойка, мойка самообслуживания или домашняя с использованием мойки высокого давления и соответствующих аксессуаров. Также следует регулярно чистить салон автомобиля, желательно с использованием пылесоса для влажной и сухой уборки, мягкой салфетки и универсального чистящего средства. Не забывайте о регулярной чистке колес, например, с помощью мойки высокого давления и средства для очистки колесных дисков. Зимой уход за автомобилем особенно важен из-за грязи, льда и соли, которые могут затруднить обзор и повредить кузов и лакокрасочное покрытие, если их не удалять регулярно.
С помощью оборудования, аксессуаров и решений от Kärcher вы сможете ухаживать за автомобилем круглый год. К тому же, полировка и уход за лакокрасочным покрытием гораздо проще на чистом и ухоженном автомобиле:
Уход за салоном автомобиля
После того, как салон пропылесосили, а с приборной панели вычистили пыль, пришло время сосредоточиться на различных поверхностях внутри автомобиля. С помощью специального средства для чистки салона можно очистить пластик, резину или текстиль от засохших пятен кофе, жирных остатков пищи или солнцезащитного крема. При этом устраняются неприятные запахи, обновляются цвет и волокна обивки. Еще одним преимуществом чистящих средств для помещений является то, что они помогают дольше сохранять поверхность чистой, что облегчает последующую уборку.
Совет
При выборе чистящего средства для интерьера обращайте внимание на поверхности, для которых оно предназначено. Одно средство часто может очистить весь салон, включая обивку. Однако имейте в виду, что поверхности, такие как высококачественные кожаные сиденья, требуют специализированного продукта. Кожу следует чистить один или два раза в год и всегда обрабатывать специальным средством для ухода, чтобы она оставалась увлажненной и сохраняла свой внешний вид.
Если под рукой нет чистящего средства для салона, можно использовать теплую воду с каплей моющего средства для мытья приборной панели и декоративных элементов. Просто протрите поверхности влажной тканью и затем высушите их хлопчатобумажной или микрофибровой тряпкой, чтобы влага не попала в электронные компоненты. Однако этот метод не обеспечивает антистатического эффекта и не защищает поверхность от последующих загрязнений, в отличие от специализированных средств для чистки интерьера автомобилей.
Со временем на приборной панели или дверных панелях могут появиться мелкие царапины. Поэтому гладкие материалы, которые отталкивают воду и грязь, следует дополнительно обработать после чистки средством для ухода за приборной панелью. Просто нанесите, дайте немного времени подействовать и при необходимости отполируйте поверхность. Таким образом, можно устранить поверхностные повреждения, одновременно обновив цвет и блеск — для салона, который снова выглядит как новый.
Чтобы устранить неприятные запахи в салоне, может помочь такой трюк: поставьте контейнер с кофейными зернами в пространство для ног. Кофе впитывает влагу и поглощает запахи. Тот же эффект можно получить с рисом или мукой.
Внимание на видимость
В солнечные дни особенно заметны отпечатки пальцев и пятна на окнах и зеркалах. Они не только выглядят неэстетично, но и мешают обзору во время движения. Поэтому при уходе за автомобилем не стоит забывать о чистке стекол. Если вы очищаете салон автомобиля, окна также следует протереть изнутри. Для этого обильно распылите средство для чистки автомобильных стекол и удалите все пятна и полосы мягкой безворсовой тканью. Затем нанесите чистящее средство на внешнюю сторону стекол и зеркал и удалите грязь мягкой тканью из микрофибры.
Совет
С помощью комплекта для очистки автомобильных стекол, который можно присоединить к скребку для льда EDI 4, стойкие загрязнения на лобовом, заднем и боковых стеклах можно удалить быстро и без особых усилий.
Во время движения на лобовом и заднем стекле быстро скапливается новая грязь. Летом это насекомые, в дождливую погоду - грязные брызги от впереди идущей машины, а зимой — соль и грязь, оседающие на стеклах. Чтобы всегда сохранять хорошую видимость, необходимо регулярно проверять дворники и доливать жидкость для очистки стекол, если это необходимо. Лучше всего использовать специальные стеклоомывающие жидкости для лета или зимы. Летние стеклоомывающие жидкости активно борются с остатками насекомых, а зимние жидкости также предотвращают замерзание системы очистки стекол и фар. Обязательно смешивайте раствор с водой в пропорции, указанной на упаковке.
Уход за резиновыми уплотнителями
Резиновые уплотнители в автомобилях, например, на дверях или багажнике, подвергаются серьезным испытаниям, особенно зимой, под воздействием льда, снега и соли. Чтобы они не стали ломкими и не протекали, следует обработать их средством по уходу за резиной. Это также предотвращает прилипание дверей летом, когда очень жарко. Однако при использовании продукта следует соблюдать осторожность, чтобы он не попал на краску, поскольку он может оставить после себя стойкие пятна. Также можно использовать вазелин, если под рукой нет специализированного средства.
Полировка и устранение царапин на краске
Поверхностные царапины и так называемые голограммы раздражают и выделяются на солнце, особенно на темных автомобилях. Тонкие линии часто появляются при чистке, когда используются щетки или губки для удаления мелких частиц грязи. С помощью восковой полироли их можно легко устранить. Восковая полироль очищает и одновременно полирует краску. Лучший результат достигается при нанесении продукта мягкой тканью или впитывающим хлопком круговыми движениями, а затем протирании чистой тканью. Краска не только снова заблестит, но и будет защищена от погодных условий, ультрафиолетовых лучей, дорожной грязи и соли.
Глубокие царапины, которые невозможно удалить воском или полиролью, можно подправить карандашом для ретуши краски, а затем запечатать прозрачным лаком. Как правило, любой цвет, будь то металлик или матовый, можно заказать у автопроизводителя. Тем не менее, серьезные повреждения кузова всегда должны ремонтироваться профессионалами.