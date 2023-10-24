Уход за вашим автомобилем

Прежде чем приступать к уходу за лакокрасочным покрытием, сиденьями из ткани или кожи, пластиковыми, стеклянными и металлическими поверхностями, необходимо тщательно очистить автомобиль. Чтобы сохранить его стоимость, важны как внешний, так и внутренний уход. Регулярно очищайте кузов снаружи, а не только когда машина очень грязная. Частая мойка всегда полезна для транспортного средства, будь то в автоматическая мойка, мойка самообслуживания или домашняя с использованием мойки высокого давления и соответствующих аксессуаров. Также следует регулярно чистить салон автомобиля, желательно с использованием пылесоса для влажной и сухой уборки, мягкой салфетки и универсального чистящего средства. Не забывайте о регулярной чистке колес, например, с помощью мойки высокого давления и средства для очистки колесных дисков. Зимой уход за автомобилем особенно важен из-за грязи, льда и соли, которые могут затруднить обзор и повредить кузов и лакокрасочное покрытие, если их не удалять регулярно.

С помощью оборудования, аксессуаров и решений от Kärcher вы сможете ухаживать за автомобилем круглый год. К тому же, полировка и уход за лакокрасочным покрытием гораздо проще на чистом и ухоженном автомобиле: