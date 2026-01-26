Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском RM 652, 500мл

Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском Karcher RM 652 обеспечивает эффективный уход за любыми полимерными и резиновыми поверхностями с матовым блеском, маскировку мелких царапин. Улучшает внешний вид поверхности за счет придания шелковисто-матового блеска. Обеспечивает приятную на ощупь текстуру обработанной поверхности. Придает поверхностям водо- и грязеотталкивающих свойств.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (мл) 500
Единица упаковки (шт.) 8
Вес (с упаковкой) (кг) 0,564
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 80 x 80 x 280
Совместимая техника
Области применения
  • Кабина автомобиля
  • Пластиковые панели
