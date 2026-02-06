Аккумулятор с продолжительностью работы 15 минут уже включен в комплект WD 3 Battery Premium - так что вы можете приступить к работе. Состояние батареи постоянно отображается на ЖК-дисплее батареи во время работы. Премиум вариант мощного многоцелевого пылесоса с батарейным питанием содержит ударопрочный контейнер из нержавеющей стали. Он обеспечивает полную активность многофункционального пылесоса без необходимости питания. Оптимизированный по потоку всасывающий шланг и напольная насадка Smart Clips со смешанной вставкой улучшают сбор грязи и гарантируют идеальную чистоту. Благодаря картриджному фильтру, сухую и влажную грязь можно легко пылесосить без необходимости замены фильтра. Также включены: функция воздуходувки, съемная ручка для непосредственного крепления аксессуаров, положение парковки для всасывающей трубки и насадки для пола, система блокировки Pull & Push, эргономичная ручка для переноски и чрезвычайно практичное хранение аксессуаров. WD 3 Battery Premium Set является частью платформы Power Battery 36 V, что означает, что его батарею можно использовать и в других устройствах на платформе Battery 36 V - для большей гибкости.