Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 3 Battery Premium Set

Без шнура, но с батареей, контейнер из нержавеющей стали на 17 л и аксессуары для большей гибкости: это беспроводной универсальный пылесос WD 3 Battery Premium Set от аккумуляторной платформы 36 В Battery Power.

Аккумулятор с продолжительностью работы 15 минут уже включен в комплект WD 3 Battery Premium - так что вы можете приступить к работе. Состояние батареи постоянно отображается на ЖК-дисплее батареи во время работы. Премиум вариант мощного многоцелевого пылесоса с батарейным питанием содержит ударопрочный контейнер из нержавеющей стали. Он обеспечивает полную активность многофункционального пылесоса без необходимости питания. Оптимизированный по потоку всасывающий шланг и напольная насадка Smart Clips со смешанной вставкой улучшают сбор грязи и гарантируют идеальную чистоту. Благодаря картриджному фильтру, сухую и влажную грязь можно легко пылесосить без необходимости замены фильтра. Также включены: функция воздуходувки, съемная ручка для непосредственного крепления аксессуаров, положение парковки для всасывающей трубки и насадки для пола, система блокировки Pull & Push, эргономичная ручка для переноски и чрезвычайно практичное хранение аксессуаров. WD 3 Battery Premium Set является частью платформы Power Battery 36 V, что означает, что его батарею можно использовать и в других устройствах на платформе Battery 36 V - для большей гибкости.

Особенности и преимущества
Позволяет работать без питания и, следовательно, достичь максимальной свободы передвижения. Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Совместим со всеми устройствами на платформе 36 В Battery Power.
Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить Эффективная очистка даже поверхности из гравия
Напольная насадка и всасывающая трубка
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Съемная ручка
  • Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
  • Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Удобное парковочное положение
  • На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Практичное хранение аксесуаров
  • Компактный, безопасный и удобный всасывающий шланг, кабель и отсек для хранения принадлежностей.
Система блокировки "Pull&Push"
  • Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
  • Аппарат легкий и удобный в транспортировке
Большие колеса для транспортировки
  • Для безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 300
Мощность всасывания (Вт) 80
Разрежение (мбар) макс. 110
Расход воздуха (л/с) макс. 40
Объем мусоросборника (л) 17
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Цветовая составляющая Моторная часть Желтый Контейнер з нержавеющей стали Отбойник аппарата Желтый
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 36
Емкость (Ач) 2,5
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 70 (2,5 А·ч) / прим. 140 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) прим. 15 (2,5 А·ч)
Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин) 315
Зарядный ток (A) 0,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 67
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,5
Вес (с упаковкой) (кг) 10
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 388 x 340 x 525

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
  • Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 36 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Стандартное зарядное устройство Battery Power на 36 В (1 шт.)
  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Съемная ручка
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Патронный (картриджный) фильтр: 1 шт., Целлюлоза
  • Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.

Оснащение

  • Интеллектуальный дисплей: встроено в аккумулятор
  • Функция воздуходувки
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Области применения
  • Террасы
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Беседка в саду
  • Интерьер автомобиля
  • Жидкости
  • Уборка в мастерской
  • Гараж
  • Уборка в подвале
  • Уборка на входе в дом
  • Уборка в мастерской
