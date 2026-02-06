WD 3 Battery Premium Set cu un timp de funcționare de 15 minute. Starea bateriei este afișată întotdeauna pe afișajul LCD al bateriei. Aspiratorul multifuncțional cu baterie și puternic, conține un recipient din oțel inoxidabil robust și rezistent la impact în versiunea Premium. Oferă funcționalitatea completă ca a unui aspirator multifunctional. Datorită filtrului tip cartuș, murdăria umed și uscata poate fi aspirata ușor, fără a fi nevoie să schimbați filtrul. De asemenea, sunt incluse, funcția suflantă, mâner detașabil pentru fixarea accesoriilor, poziția de parcare pentru tubul de aspirare, duza de podea, sistem de blocare 'n' push", mâner ergonomic de transport și depozitarea accesoriilor extrem de practic. Setul WD 3 Battery Premium este parte a platformei de alimentare de 36V, permițând utilizarea bateriei sale în alte dispozitive cu platformă de 36V.